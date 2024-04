"Besedilo skladbe govori o tem, kako je dandanes veliko zvez toksičnih, veliko jih razpada. Med nami je veliko varanja, ampak včasih kar vztrajamo pri nekaterih stvareh, smo kar slepi oziroma zaslepljeni," je o prihajajoči pesmi povedal Lotrič in dodal: "A treba je poslušati sebe in ljudi okrog sebe dati na prvo mesto."

Bolečino ob razhodu je izlil v pesem

Gre za močno in čustveno pesem, ki mu je pomagala premagati bolečino ob koncu dolgoletne zveze. "Pri glasbenikih je vedno tako, da lahko neko žalostno stvar skozi pesem spremenimo v nekaj zelo lepega, tako da sem vesel, da je iz tega nastalo vsaj nekaj lepega. Iz vseh stvari se nekaj naučimo, tako da ne smemo za nazaj gledati kot na potrošen čas, temveč kot na izkušnjo za naprej," je pojasnil.

V zadnjem času je sicer veliko potoval. Pred kratkim je počitnikoval na rajskih Maldivih, bil je tudi na Dunaju, zdaj ga čakata še Berlin in München.

Pri 15 mesecih so ga posvojili iz Makedonije

Petindvajsetletnega Tilna Lotriča smo spoznali v šovu Slovenija ima talent, kjer je prišel vse do finala. Takrat je razkril, da so ga pri 15 mesecih posvojili starši iz Slovenije, sicer pa prihaja iz makedonske prestolnice. Bioloških staršev ne pozna, začetek lanskega leta pa se je poslovil od svoje mame.

"Ti, ki si me vzela v naročje, ko so me drugi zapustili, ti, ki si me vzgojila v človeka, kakršen sem, ki si mi podarila sebe, vso ljubezen in skrb. Z glasom bom izpel vso bolečino, ki jo ob tem čutim. Naj te čuvajo angeli na nebu, tukaj te čuva tvoj Angelo," je zapisal ob njeni smrti.

