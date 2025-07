The Stranglers so na Hrvaškem prvič nastopili leta 1978. Tokratni koncert bo potekal v antičnem kamnolomu Cave Romane tik ob morju, v kraju Vinkuran nedaleč od Medulina.

Obiskovalci bodo po napovedih organizatorjev lahko slišali največje uspešnice skupine, ki so zaznamovale generacije, med njimi Golden Brown, No More Heroes, Peaches, Always the Sun, Skin Deep in Big Thing Coming.

Koncert bo potekal v antičnem kamnolomu Cave Romane tik ob morju, v kraju Vinkuran nedaleč od Medulina. Foto: Shutterstock

Izzivalna besedila, kritična do družbenih tem

Kot predskupina bo nastopila zagrebška postpunk/dark rock zasedba Phantasmagoria, znana po svojih temačnih in energičnih nastopih. V Istro se vračajo prvič po skoraj 20 letih, ta nastop pa bo zanje tudi uresničitev stare želje, saj je bil njihov skupni koncert s The Stranglers leta 1993 v Opatiji odpovedan.

Skupina The Stranglers je bila ustanovljena leta 1974 v Guildfordu v Angliji. Foto: Guliverimage Skupina The Stranglers je bila ustanovljena leta 1974 v Guildfordu v Angliji ter je predstavljala enega ključnih členov britanske punk in novovalovske scene v drugi polovici 70. let. Njihov slog se je dotikal punka, gothic rocka, art rocka in popa, v zgodnjih fazah kariere pa so nanje močno vplivali The Doors. Pogosto so izzivali z besedili, ki so se kritično lotevala družbenih tem.

V dobrem letu od svojega nastanka so izdali tri albume – Rattus Norvegicus, No More Heroes in Black and White, ki so med drugim prinesli znane skladbe Peaches, No More Heroes in priredbo Walk On By. V naslednjih desetletjih so nenehno razvijali svoj zvok in ustvarili številne uspešnice, med njimi Always The Sun, Strange Little Girl in Golden Brown, ki do danes ostaja njihov največji hit.

Leta 2021 izdani album Dark Matters je bil zadnji projekt s klaviaturistom Davom Greenfieldom, ki je umrl leta 2020. Po smrti še enega ustanovnega člana, bobnarja Jeta Blacka, poslanstvo skupine z aktualno zasedbo od leta 2022 nadaljuje basist in pevec ter gonilna sila The Stranglers Jean-Jacques Burnel.

Preberite tudi: