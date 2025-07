Slovenski skladatelj Anže Rozman, ki že vrsto let deluje v Los Angelesu pod taktirko svetovno znanega filmskega skladatelja Hansa Zimmra, je že tretjič nominiran za nagrado emmy. Tokrat mu je nominacijo prinesla glasba v dokumentarni seriji The Americas, v kateri je bil narator Tom Hanks in govori o naravi obeh Amerik. Vse nominirance za nagrade Primetime Emmy 2025 so pred 77. letno podelitvijo televizijskih nagrad, ki bo septembra, razkrili v torek.

Nominirance za nagrade Primetime Emmy za leto 2025 so razkrili v torek. Igralca Harvey Guillén in Brenda Song sta nominacije pred 77. letno podelitvijo nagrad televizije razglasila v gledališču Wolf Televizijske akademije v Los Angelesu v Kaliforniji.

27 nominacij je prejela distopična drama o brezdušnosti ogromne korporacije Severance, ki je nastala pod okriljem pretočne platforme Apple TV+ in z največ nominacijami odskočila od konkurence. Severance se bo pomerila z Andorjem, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Slow Horses in The White Lotus.

Vodilni med nominiranci za komedije je s 23 nominacijami v dominantnem letu za Apple TV+ postal "The Studio". Prav tako 23 nominacij je prejela serija The White Lotus. Temačna drama HBO-ja "The Penguin" pa je presenetljivo prevladovala v kategoriji mini serij s 24 nominacijami.

The Last of Us je prejel 16 nominacij, Andor in Hacks oba po štirinajst, Adolescence, The Bear in The Pitt (Pittsburška bolnišnica) pa vsi po 13 nominacij za emmyje.

Nominirani v kategoriji za izjemno glasbeno kompozicijo

V kategoriji za Izjemno glasbeno kompozicijo za dokumentarno serijo ali posebno serijo (izvirno dramsko partituro), so poleg Rozmana in serije The Americas, v kateri je sodeloval, nominirane še serije Chef's table, Leonardo da Vinci, Planet Earth Asia ter Superman (The Christopher Reeve story).

Dokumentarno serijo The Americas, v kateri zgodbo pripoveduje Tom Hanks in prikazuje dve svetovni celini, Severno in Južno Ameriko, je med občinstvom sicer doživela mešane odzive. Glasbo za serijo so ustvarili Anže Rozman, Kara Talve in Hans Zimmer.

Ali bo za svoje glasbeno delo nagrajen s prestižno nagrado, bo znano na septembrski podelitvi.

Nagrade emmy bodo v gledališču Peacock v Los Angelesu podelili 14. septembra. Podelitev bo prenašala televizija CBS, vodil pa jo bo stand-up komik Nate Bargatze.