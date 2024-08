Petintridesetletni skladatelj Anže Rozman že dobrih šest let sodeluje z mojstrom filmske glasbe Hansom Zimmerjem v njegovem glasbenem studiu v Los Angelesu. Ponovno nominacijo si je z glasbo za dokumentarno serijo Beckham, ki govori o nogometnem zvezdniku Davidu Beckhamu, prislužil skupaj s sodelavcem Camilom Forerom.

Rozman: Tukaj ni posameznika, ampak si del projekta

"Za ustvarjanje glasbe smo imeli samo dobrih pet tednov časa, vsak dan pa sva bila na telefonu z oskarjem nagrajenim režiserjem Fisherjem Stevensom. Režiser te pelje skozi zgodbo in tvoja naloga je, da kot skladatelj upoštevaš njegove želje in morda v delo dodaš še kaj svojega. Tukaj ni posameznika, ampak si del projekta," je za Televizijo Slovenija povedal Rozman.

Slovenski skladatelj je napisal za slabe tri ure glasbe, dokumentarna serija Beckham, ki se za nagrado poteguje še v štirih drugih kategorijah, pa govori tudi o nogometaševi zasebnosti in preteklosti. "Zaradi tega je bila glasba tudi bolj intimne narave, ni smela iti čez razmišljanje oziroma naracijo Beckhama (Davida Beckhama, op. p.)," je še povedal Slovenec, ki je ustvaril tudi glasbo za nekatere slovenske filmske serije.

Nagrade bodo podelili septembra

"Iz Slovenije v Los Angeles sem šel zato, da bi si dokazal, da sem dovolj dober, da lahko delam med najboljšimi," je za TV Slovenija še dodal Rozman. Ali bo za svoje glasbeno delo nagrajen s prestižno nagrado, bo znano na septembrski podelitvi.

Rozman se je zadnjič za emmyja potegoval že na zadnji podelitvi, ko so ga nominirali za glasbo za dokumentarno serijo Prazgodovinski planet. Študiral je na srednji glasbeni šoli in akademiji v Ljubljani ter na Berklee College of Music v Valencii, nato pa v Londonu med snemanjem svojega zaključnega projekta za Berklee srečal Zimmerja in mu triminutno skladbo ponudil v poslušanje. Zimmer ga je nato povabil, da se pridruži skladateljski ekipi v njegovem studiu Bleeding Fingers Music in leta 2018 se je odselil v Los Angeles.

Anže Rozman z zaročenko, skladateljico Karo Talve, s katero dela v studiu slovitega Hansa Zimmerja. Foto: Profimedia

