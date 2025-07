Neroden zdrs Davida Beckhama: "Videti je grozno"

Victoria in David Beckham se na družbenih omrežjih rada ponorčujeta na račun drug drugega. Tokrat se je ona smejala njemu zaradi nezgode, ki se mu je pripetila med striženjem - s strižnikom si je želel skrajšati lase, a si je zaradi trenutka nepazljivosti pridelal golo zaplato sredi glave.

Poglejte:

♬ original sound - David Beckham @davidbeckham ITS NOT FUNNY🤨 So this happened yesterday whilst shaving my head and as you can hear my wife didn’t find it funny at all🙄 @Victoria Beckham you don’t always need to BE THAT HONEST - I quote “It looks awful 🤬 And yes kids have content @Romeo Beckham @Cruz Beckham #HarperSeven

"Kaj si storil?" v posnetku ponavlja Victoria Beckham, medtem ko se legendarni nogometaš drži za glavo, nato pa vendarle razkrije, kaj se mu je zgodilo.

"Nastavek je padel s strižnika," skuša pojasniti, medtem ko ona ne more zadržati smeha: "Veš, koliko ur zabave si s tem zagotovil otrokom?"

"Ni videti dobro," nadaljuje, "vedno bom iskrena s tabo in videti je grozno."

Foto: Reuters

Beckham je sicer skoraj toliko kot po nogometnem mojstrstvu znan po svojih raznolikih pričeskah, še vedno pa je skoraj popolnoma obrita glava ena njegovih najbolj prepoznavnih podob. Pred kratkim je v podkastu The Overlap povedal, da je to njegova najljubša pričeska, ker je preprosta in praktična.

Oglejte si še: