V 90. letu starosti je v torek umrl hrvaški glasbenik Alfi Kabiljo, je sporočilo Hrvaško društvo skladateljev. Kabiljo je bil vsestranski hrvaški skladatelj z mednarodnim ugledom. Za svojo glasbo je prejel številna priznanja, v spominu pa bo ostal po muzikalih, popevkah in filmski glasbi. Njegove skladbe so med drugimi interpretirali Ivo Robić, Tereza Kesovija, Vice Vukov, Krunoslav Kićo Slabinac in Betty Jurković.

Alfi Kabiljo je bil skladatelj, dirigent, aranžer, pianist, tekstopisec, libretist in producent ter dolgoletni član Hrvaškega društva skladateljev.

Rodil se je 22. decembra 1935 v Zagrebu. Skladal je glasbo za gledališče, film, televizijo, popevke, šansone, orkestralna, komorna in solistična dela ter glasbo za otroke.

Obiskoval je zasebno glasbeno šolo skladatelja in pedagoga Rudolfa Matza in Glasbeno šolo Vatroslava Lisinskega v Zagrebu. Kompozicijo je izpopolnjeval v Parizu, diplomiral pa je iz arhitekture.

Foto: spletna stran/Alfi Kabiljo

Na Hrvaškem pustil neizbrisen pečat s številnimi muzikali

Na hrvaški glasbeni sceni je pustil neizbrisen pečat s številnimi muzikali, zaradi katerih so ga mediji poimenovali kralj hrvaškega muzikala.

Muzikal Jalta, Jalta so od krstne uprizoritve leta 1971 izvedli več kot 1500-krat, preveden pa je bil tudi v nemški, italijanski in norveški jezik. Velik uspeh so doživeli tudi drugi njegovi muzikali, kot sta Velika trka in Tko pjeva zlo ne misli.

Številni znani hrvaški pevci so osvajali nagrade z interpretacijami njegovih skladb, med njimi Radojka Šverko, Ivo Robić, Tereza Kesovija, Vice Vukov, Krunoslav Kićo Slabinac, Betty Jurković, Ana Štefok, Miro Ungar in drugi.

Skladal je tudi glasbo za približno 40 filmov. Za filmsko glasbo je prejel tri zlate arene, njegova glasba za film Sky Bandits pa je bila nominirana za bafto in oskarja v kategoriji najboljša izvirna glasba.