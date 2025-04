Častni meščan Ljubljane bo Danilo Türk, častna meščanka Milena Zupančič

Ljubljanski mestni svet je potrdil prejemnike občinskih nagrad. Častnim meščanom in meščankam Ljubljane sta se pridružila igralka Milena Zupančič in nekdanji predsednik republike Danilo Türk. Svetniki so naziv Zupančič potrdili soglasno, medtem ko jih je proti Türku glasovalo deset. Mestni svet je sprejeli tudi zaključni račun lanskega proračuna.

V razpravi so nekateri svetniki nasprotovali podelitvi naziva Türku. Svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc je spomni na izjavo, ko je Türk o razkritju množičnega grobišča v Hudi Jami dejal, da gre za drugorazredno temo. "Türk ne izpolnjuje osnovnih pogojev, da bi postal častni meščan, ker naziv vsebuje besedo čast. Je avtor ene najbolj nečastnih izjav v vsej slovenski zgodovini," je dejal.

Proti Türku jih je glasovalo deset

Z njim se je strinjal tudi svetnik SDS Anton Grošelj. "Ta za pravnika strahotna izjava je bila globoko žaljiva tako za svojce žrtev kot tudi vse, ki verjamemo, da v civilizirani družbi drugorazrednih ljudi ne bi smelo biti, niti drugorazrednih žrtev," je poudaril. "Ali res kdo želi, da se to visoko priznanje podeli nekomu, ki je s svojimi izjavami in držo delil, namesto povezoval ljudi," je še dejal.

"Ne morem sprejeti besed, dejanj in še česa drugega, kar je naredil v času mandata predsednika države," je dodala svetnica NSi Mojca Sojar.

Svetnik Vesne Denis Striković pa je dejal, da se Türku godi krivica glede teh izjav. "Lahko smo ponosni na Danila Türka, mislim da je dobro opravljal funkcijo predsednika države," je prepričan.

Določili so tudi dobitnike nagrad glavnega mesta

Mestni svetniki so določili tudi letošnje dobitnike nagrad glavnega mesta. Te bodo dobili Inštitut za narodnostna vprašanja, zavod Ljubhospic, Miha Kos in Hiša eksperimentov, ravnateljica Osnovne šole Danile Kumar Mojca Mihelič in Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Ljubljana En-Knap.

Za dobitnike plakete glavnega mesta Ljubljana pa so občinski svetniki potrdili pionirja elektronske glasbe v Sloveniji Miho Kralja, soustanovitelja Društva vodnikov reševalnih psov Slovenije Dušana Webra, arhitekta in urbanista Karla Pollaka, kemijskega inženirja in raziskovalca zgodovine Viktorja Grilca, Gledališče Glej, Gerontološko društvo Slovenije in ženski pevski zbor Rozka Usenik.

Seznanili so se s finančnim poslovanjem občine

Mestni svet se je seznanil tudi s finančnim poslovanjem občine v lanskem letu. Mestna občina Ljubljana (Mol) je ob koncu lanskega leta zabeležila dva milijona evrov primanjkljaja. Vodja oddelka za finance in računovodstvo Saša Bistan je dejala, da je občina lani zabeležila 411,8 milijona evrov prihodkov in 413,8 milijona evrov odhodkov, kar je 84 odstotkov načrtovanih. Občina je lani največ sredstev namenila kulturi, športu, nevladnim organizacijam in izobraževanju.

Svetniki so v razpravi opozorili, da je največjemu projektu - gradnji kopališča Ilirija - v poročilu namenjenih le nekaj stavkov, medtem ko ima poročilo več kot 1300 strani. Svetnica SDS Ksenija Sever je izpostavila, da je proračunski primanjkljaj manjši kot leto prej, "kar je pohvalno". Ob tem je opozorila, da se realizacija investicijskih odhodkov vsako leto znižuje, kar kaže na prelaganje investicij v prihodnja leta.

Potrdili so tudi spremembe odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mola. Te določajo, da bo pred izdajo dovoljenja za izvedbo prireditve na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib treba pridobiti pozitivno mnenje oddelka Mola za varstvo okolja o tem, da prireditev nima negativnega vpliva na ugodno stanje živalskih vrst in njihovih habitatov ter varstva naravnih vrednot. Spremembe določajo tudi, da bodo morali gostinci pred postavitvijo gostinskega vrta skleniti pogodbo o prevzemanju odpadne embalaže.

Svetnik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović je že pred sejo v izjavi zapisal, da predlog odpira vrata nadaljnji degradaciji naravnih vrednot Krajinskega parka Tivoli. Za svetnici Darinko Kovačič (SDS) in Urško Honzak (Levica) pa je problematično, da bo o vplivih na okolje odločal oddelek mestne občine, in ne zavod za varstvo narave.

Pred sejo je na Mestnem trgu potekal protest

Na seji so sprejeli tudi letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana in Javnega stanovanjskega sklada Mola za leto 2024.

Tudi pred današnjo sejo je na Mestnem trgu potekal protest, na katerem je Primc s podporniki med drugim opozarjal na po njegovem mnenju nevaren kanal C0. Tokrat se je posebej zahvalil lastnikom zemljišč, ki so preprečili, da bi delavci na območju gradnje kanala položili električni kabel. "Janković je naročil polaganje elektro kablov zato, ker zakon določa, da se lahko lastnike zemljišč po hitrem postopku razlasti, če je na njihovem zemljišču položena elektro infrastruktura. Zahvaljujoč budnosti in stalnemu spremljanju dogajanja so lastniki zemljišč ta nezakonit in grd manever preprečili," je dejal.