Občinska komisija za priznanja predlaga, da naziv častna meščanka in meščan Ljubljane letos prejmeta igralka Milena Zupančič in nekdanji predsednik republike Danilo Türk.

Velik prispevek slovenski kulturni krajini

Igralka Milena Zupančič nedvomno sodi v sam vrh slovenskih gledaliških in filmskih ustvarjalk in ustvarjalcev, so zapisali v utemeljitvi. Njen umetniški opus obsega številne izpiljene igralske stvaritve v gledališču in na filmu, pa tudi na radiu in televiziji. "S sugestivno interpretacijo, pretanjenim občutkom za detajle in vrhunsko izrazno močjo že več desetletij bogati slovensko kulturno krajino in tudi v zadnjih letih z nič manj silovito izpovednostjo dokazuje svoje neprekosljivo igralsko mojstrstvo," meni komisija.

Zupančič se je po študiju dramske igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani zaposlila v Mestnem gledališču ljubljanskem in hipoma zablestela. Med letoma 1969 in 1979 je nanizala 25 izjemnih vlog različnih žanrov (Zofija v Izgubljenem sinu, Caetana v Osvajalcu, Francka v Kralju na Betajnovi, Blanche v Tramvaju Poželenje in druge).

Meteorski vzpon je doživljala tudi s filmskimi vlogami. Leta 1973 je z Meto v Tavčarjevem Cvetju v jeseni v režiji Matjaža Klopčiča ustvarila lik, ki se je za vekomaj zapisal v spomin mnogoštevilnih gledalcev. Foto: Ana Kovač

Bila je Tončka v Pretnarjevem Idealistu in pretresljiva Karolina Žašler v Klopčičevem Vdovstvu Karoline Žašler.

Leta 1979 se je pridružila igralskemu ansamblu SNG Drama Ljubljana, vmes je nekaj let ustvarjala v Slovenskem mladinskem gledališču in na svobodi, potem pa se je vrnila v ljubljansko Dramo in ostala njena članica do upokojitve. Priznana je tudi v širšem gledališkem in kulturnem prostoru nekdanje Jugoslavije.

Za gledališke in filmske vloge je Milena Zupančič prejela številne nagrade, Borštnikovo nagrado je prejela štirikrat. V letu 1993 je za umetniški prispevek k slovenski kulturi prejela Prešernovo nagrado in leta 1999 Borštnikov prstan. Letos ji je Združenje dramskih umetnikov Slovenije podelilo nagrado Marija Vera za življenjsko delo. Foto: Ana Kovač

Zavezanost najpristnejšim vrednotam človekoljubja, solidarnosti, skrbi in pomoči

Za častnega meščana občinska komisija predlaga nekdanjega predsednika republike Danila Türka. Je zaslužni profesor mednarodnega prava, ki še vedno predava na ljubljanski pravni fakulteti in na številnih fakultetah v tujini.

Predsednik Republike Slovenije je bil med letoma 2007 in 2012. Foto: Matjaž Tavčar

Bil je prvi veleposlanik Republike Slovenije pri Organizaciji združeni narodov, kjer je tudi predsedoval Varnostnemu svetu v času uveljavljanja slovenske države na mednarodnem prizorišču. Kasneje je bil imenovan za pomočnika generalnega sekretarja te organizacije. Kot nekdanji predsednik in odličen poznavalec mednarodnega prava je že več let član in predsednik Madridskega kluba, ki združuje nekdanje predsednike demokratičnih držav in vlad vsega sveta.

Je ustanovitelj in predsednik Ustanove Pustimo jim sanje – Fundacija Danila Türka, ki spodbuja aktivnosti za preprečevanje in odpravljanje posledic nasilja nad otroki. Fundacija se osredotoča na pomoč slovenskim kriznim centrom.

Po njegovem obisku v Ramali januarja 2009 je začel teči projekt medicinske rehabilitacije otrok in mladostnikov, žrtev vojne v Gazi. Foto: Matej Leskovšek

"Z ustanovitvijo in delovanjem fundacije Türk uresničuje svojo trdno zavezanost najpristnejšim vrednotam človekoljubja, solidarnosti, skrbi in pomoči najbolj ogroženim posameznikom in skupinam – med njimi so še posebej otroci in mladostniki, ki jim kruto vojno nasilje krade prihodnost ter ogroža njihovo življenje in zdravje," meni komisija.

Razkrili tudi predloge za nagrade in plakete Ljubljane

Mestni svetniki bodo na ponedeljkovi seji odločali tudi o letošnjih dobitnikih nagrad glavnega mesta. Občinska komisija zanje predlaga Inštitut za narodnostna vprašanja, zavod Ljubhospic, Miho Kosa in Hišo eksperimentov, ravnateljico OŠ Danile Kumar Mojco Mihelič in Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Ljubljana En-Knap.

Za dobitnike plakete glavnega mesta Ljubljana pa občina predlaga pionirja elektronske glasbe v Sloveniji Miho Kralja, soustanovitelja Društva vodnikov reševalnih psov Slovenije Dušana Webra, arhitekta in urbanista Karla Pollaka, kemijskega inženirja in raziskovalca zgodovine Viktorja Grilca, Gledališče Glej, Gerontološko društvo Slovenije in ženski pevski zbor Rozka Usenik.