Pri 90 letih umrla britanska igralka Jean Marsh

V starosti 90 let je umrla britanska igralka in soustvarjalka serije Upstairs, Downstairs Jean Marsh, je potrdil njen agent.

Britanska filmska in gledališka zvezda Jean Marsh, ki je umrla v starosti 90 let, je za svojo upodobitev trdožive, a dobrosrčne služkinje Rose Buck v televizijski drami Upstairs, Downstairs iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja prejela tudi emmyja, je poročal britanski BBC.

Marsh je imela tudi vloge v hollywoodskih filmih, vključno s Kleopatro, Willowom in Norostjo Alfreda Hitchcocka, ter v televizijski oddaji Doctor Who. V spomin na prijateljico ji je filmski režiser sir Michael Lindsay-Hogg poklonil besede "modra in zabavna ... zelo lepa in prijazna ter nadarjena kot igralka in kot pisateljica" ter dodal, da je Marsh umrla "mirno v postelji, zanjo je skrbel eden od njenih zelo ljubečih skrbnikov". V svoji izjavi je sir Lindsay-Hogg opisal še njune skoraj vsakodnevne telefonske pogovore v zadnjih 40 letih. Kot je dejal, je bila "instinktivno empatična oseba, ki so jo imeli radi vsi, ki so jo srečali".

Jean Lyndsey Torren Marsh se je rodila 1. julija 1934 v Stoke Newingtonu, v predelu Londona. Svojo igralsko kariero je začela kot najstnica leta 1947, v filmu pa je prvič nastopila leta 1953 v filmu The Limping Man.

Leta 2011 doživela možgansko kap

Med njenimi pomembnimi televizijskimi vlogami je vredno omeniti še vlogo v seriji Twilight Zone (Zona somraka) in drami Grantchester, svoje igralske obveznosti pa je bila prisiljena zmanjšati leta 2011, potem ko je doživela možgansko kap.

Marsh je bila pet let poročena z igralcem Jonom Pertweejem. Njun zakon je trajal od leta 1955 do 1960. Romantično so jo povezovali s številnimi uglednimi osebnostmi iz sveta filma in gledališča, med drugim z Albertom Finneyjem in Kennethom Haighom ter režiserjem Michaelom Lindsay-Hoggom. Leta 2012 je postala častnica Reda britanskega imperija (OBE) za njene zasluge v dramatiki.