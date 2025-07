Umrl zvezdnik Julian McMahon

Novico o smrti so objavili na uradni Facebook strani Nip/Tuck, žena Kelly McMahon pa je za spletni portal Deadline povedala, da je njen mož "mirno umrl po pogumnem poskusu premagovanja raka".

McMahon je ob Dylanu Walshu igral v seriji Pod nožem lepote (Nip/Tuck), ki jo je ustvaril Ryan Murphy in je spremljala zgodbo dveh prestižnih plastičnih kirurgov kirurga in njune podvige. Serija je trajala šest sezon med letoma 2003 in 2010 ter bila nominirana za 18 nagrad emmy.

Njegov zadnji film bo izšel to poletje

McMahon je igral tudi dr. Victorja Von Dooma v filmih "Fantastični štirje", v katerih sta igrala tudi Jessica Alba in Chris Evans. Dr. Doom je zlobnež, ki ga bo kmalu upodobil Robert Downey Jr. v prihajajočem filmu "Maščevalci: Sodni dan".

McMahon je zaigrak tudi v televizijskih serijah Čarovnice ("Charmed") in "Profiler". Avstralsko-ameriški igralec se je pred kratkim pojavil tudi v serijah "FBI: Most Wanted" in Netflixovem "The Residence".

McMahon je s svojim nastopom v karieri začel konec osemdesetih let prejšnjega stoletja in je delal vse do nedavnega, ko je imel vlogo v novem filmu Nicolasa Cagea "The Surfer", ki bo izšel to poletje.