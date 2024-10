Najmlajši sin legendarnega nogometaša Davida Beckhama, 19-letni Cruz Beckham, je spet našel srečo v ljubezni. Tokrat so ga ujeli z deset let starejšo brazilsko glasbenico, ki naj bi jo že predstavil svoji družini, v javnosti pa sta se prvič pokazala na pariškem tednu mode.

Cruza Beckhama so ujeli v družbi deset let starejše brazilske pevke Jackie Apostel, ki se je v teh dneh celotni družini Beckham pridružila na pariškem tednu mode.

Po poročanju britanskega Daily Maila sta Cruz in Jackie v zvezi od letošnjega junija, skupaj pa sta na prestižnem modnem dogodku podpirala njegovo mamo Victorio med njeno modno revijo. Brazilka Jackie pa bo po poročanju revije Hello naslednji mesec praznovala svoj 29. rojstni dan. Kot lahko razberemo iz njenega opisa profila na Instagramu, se Brazilka predstavlja kot avtorica in producentka, ne pa kot pevka. Do zdaj je Apostel pisala in ustvarjala za številne glasbenike, med drugim Shy Smith, Girli, Cleo in druge.

Jackie naj bi klavir igrala že od svojega drugega leta, študirala je poezijo, zanima pa jo tudi igralstvo.

Ima nemško-brazilske korenine

Jackie je nekdanja članica brazilske dekliške skupine Schutz in je dobrih devet let starejša od svojega fanta. Brazilska ustvarjalka bo 18. oktobra dopolnila 29 let in ima tako nemške kot brazilske korenine. Med tednom mode so jo večkrat opazili z družino Beckham, na modni reviji pa je nosila tudi eno od Victorijinih kreacij. Po šovu je objavila fotografijo, na kateri je oblečena v njeno obleko, in ob njej zapisala: "Najlepši šov in najlepša obleka. Čestitke, Victoria Beckham."

Cruza, ki svoje ime ustvarja v glasbeni industriji, so v preteklosti povezovali z različnimi dekleti: pred razmerjem z Norvežanko Bby Ivy (Viktorio Reitan) – ta ga je javno tudi obtožila varanja – je Cruz hodil z zvezdo družbenih omrežij Issey Moloney ter 23-letno igralko in plesalko Skye Ladell. Pred vrsto kratkih romanc je bil do oktobra 2023 v zvezi z 19-letno Tano Holding, marca 2022 pa se je po letu in pol razšel s takratnim dekletom Bliss Chapman.

Preberite še: