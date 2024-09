Kako v jesen zakorakati kot dekle Jana Plestenjaka

Tadeja Majerič, izbranka slavnega Jana Plestenjaka in nekdanja tenisačica, na družbenih omrežjih občasno deli fotografije, na katerih vedno znova nosi modne kose, ki pritegnejo že od daleč. Na njenem Instagramu smo našli odličen stajling, ki ni primeren le za poletje, ampak tudi za jesenske dni, ki so nas že pozdravili. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kako lahko ustvarite podoben videz.

Srajca

Izberite nežno bež srajco, ki bo pričarala eleganten in ženstven videz. Najlepše se bo podala k barvno usklajenim hlačam, kar bo poskrbelo za prefinjenost. Upoštevajte tudi, da je izbira enakega materiala prav tako pomembna za harmonijo stajlinga.

Hlače

Pri izbiri hlač bodite pozorni, da so iz enakega materiala kot srajca, saj bo to prispevalo k usklajenosti videza. Pomembno je, da se osredotočite tudi na kroj, širino in dolžino hlač, saj bodo te lastnosti močno vplivale na celoten videz in udobje.

Bela majica

Bela majica je vsestranski kos, ki se poda k skoraj vsakemu stajlingu. Prepričani smo, da jo že imate v svoji garderobni omari. Odlično je dopolnjevala tudi stajling, ki ga je ustvarila Tadeja, saj je dodala svežino in preprostost celotnemu videzu.

Sončna očala

Nakit ni edini dodatek za popestritev videza. Poseben stil in osebnost lahko izrazijo tudi sončna očala. Lahko jih nosite tudi kot modni dodatek na glavi in ne le kot zaščito pred soncem, kar bo ustvarilo sproščen, a eleganten pridih.

