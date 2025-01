V modo se vrača vzorec, ki bo nadomestil živalski potisk

Živalski potiski, ki so v preteklem letu obvladovali modne trende, bodo to sezono prepustili oder klasičnemu, a vedno privlačnemu vzorcu: črne pike na beli podlagi (ali obratno). Ta brezčasni motiv se vrača kot simbol igrivosti, elegance in minimalistične drznosti, številne modne znamke pa so ga že vključile v svoje najnovejše kolekcije. Pike bodo letos kraljevale na vseh področjih: od vsakodnevne mode do prestižnih smučarskih oblačil.

Prestižne znamke s pikčastim vzorcem

Ena izmed znamk, ki je ta vzorec povzdignila v ospredje, je luksuzna smučarska znamka Goldbergh. Njihova nova smučarska kolekcija združuje funkcionalnost z estetsko dovršenostjo, pri čemer črne pike krasijo smučarske jakne, kombinezone in dodatke. S tem so pokazali, kako se lahko ta klasičen vzorec prilagodi tudi športni modi ter prinaša svežino in prestiž na smučarske proge.

A Goldbergh ni edini. Prestižni modni hiši Miu Miu in Acne Studios sta prav tako sprejeli trend in ga vključili v svoje nove kolekcije. Miu Miu, znamka, ki je znana po igrivih in dekliških dizajnih, je pike umestila na lahkotne obleke, krila in celo torbice, pri čemer vzorec deluje kot eleganten preplet "vintage" sloga in sodobne drzne mode. Po drugi strani pa je Acne Studios, ki slovi po minimalističnem pristopu in inovativnih krojih, pike predstavil v bolj grafični in sodobni interpretaciji, z nepravilnimi postavitvami in kontrastnimi kombinacijami, ki poudarjajo estetiko znamke.

Zakaj pike?

Pike niso le dekorativni vzorec, predstavljajo univerzalen slog, ki je hkrati igriv in eleganten. Ponujajo popolno ravnovesje med klasičnim in modernim, kar jih naredi privlačne za najrazličnejše okuse.

Po dolgih letih prevlade živalskih potiskov prinašajo osvežujočo alternativo, manj agresiven, a vseeno izstopajoč videz.

Kako vključiti pike v svoj stajling?

Dnevni stajling

Srajca ali bluza s pikami, kombinirana s kavbojkami ali enobarvnimi hlačami, ustvarja sproščen, a prefinjen videz.

Foto: Guliverimage

Večerni videz

Obleka s pikami in poudarjenimi detajli, kot so volančki ali globlji izrezi, je popolna izbira za posebne priložnosti.

Športna eleganca

Smučarske jakne ali torbice z drobnimi pikami so odlični primeri, kako združiti funkcionalnost in stil.

Foto: Guliverimage

Urbani minimalizem

Pikčast vzorec bo dodan na preprosto krojene plašče ali prevelike puloverje, ki so popolni za urbani slog.

Foto: Guliverimage

Pika na i modnemu sveta

Z vzorcem črnih pik na beli podlagi (in obratno) modni oblikovalci ponovno dokazujejo, da je moč v preprostosti.

Foto: Shutterstock

Ta brezčasen trend, ki ga zdaj vidimo tako v luksuzni modi pri Miu Miu in Acne Studios kot tudi v športni kolekciji Goldbergh, dokazuje svojo vsestranskost in izjemno privlačnost.

