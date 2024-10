Fotogalerija 1 / 5 / 5

Izstopali so prosojni kosi oblačil, ki niso zakrili veliko

Otvoritev je bila nadvse uspešna in navdihujoča, modni oblikovalci so predstavili svoje kreacije in obiskovalcem omogočili vpogled v njihovo modno razmišljanje. Na modni brvi je bilo mogoče videti najrazličnejše barve, od hladnih tonov do neonskih barv, kroje, ki so izstopali, in kroje, ki so poudarili silhueto vsakega modela. Izstopali pa so tudi prosojni kosi, ki niso zakrili veliko, in ravno to je poskrbelo še za dodatno izpostavljenost. V spodnji galeriji si lahko ogledate kose, o katerih govorimo.

Prvi dan ljubljanskega tedna mode so se predstavili umetniki, ki svoje ustvarjanje izražajo skozi modo. Najprej smo si ogledali modne kreacije oblikovalke, ki deluje pod imenom Kiss the future. Sledilo je presenečenje, ko je po modni brvi samozavestno zaplesala Katarina Venturini za blagovno znamko JKH Identity. Za igrivost in ekstravaganco je poskrbela znamka Bolot. Ogledali smo si lahko tudi novo kolekcijo obutve Mass. Kulturne vrednote in trajnost je obudila oblikovalka, ki ustvarja pod imenom Almirasadar. Kulturo mladih je poudarila oblikovalka Sarivalenci. Sledile so modne kreacije Petje Zorec. Ob koncu pa so predstavili še oblikovalci iz tujine, iz Beograda so prišli Dejana Momčilović, Neo Design by Neoverse, Lily Tailor ter Vesna Kracanović. Za zaključek prvega dne je poskrbel oblikovalec iz Makedonije, ki ustvarja pod imenom Ludus.

Med občinstvom smo srečali tudi voditeljico in modno navdušenko Danico Lovenjak, ki nam je povedala, da so jo prvi dan LJFW navdušili predvsem beograjski oblikovalci. "Zares čudoviti kosi, zato mislim, da bi Slovenci morali malo več posegati tudi čez mejo," je dejala.

V prvi vrsti je na revijah sedela igralka Zala Djurić, ki ji ne manjka znanja o modi. "Podpiram slovenske oblikovalce, ne le nocoj, redno obiskujem tudi trgovino LJFW, saj za dogodke, sploh pa tiste v tujini, vedno izberem kreacije domačih oblikovalcev. Nocoj sem si recimo izbrala OsèRosè. Je pa vzdušje nocoj res pompozno in ta gneča potrjuje, da je organizatorjem spet uspelo," je povedala.

