Obiskali smo LJFW shop, središče mode v Centru Rog

Ljubljanski teden mode je poznan že večini. Letos se bo odvijal že 15. leto zapored. Pričakujemo ga v mesecu oktobru v Centru Rog, kjer domuje tudi trgovina LJFW shop, ki združuje različne slovenske in tudi tuje modne oblikovalce. Nudijo edinstvene kose iz kvalitetnih materialov, ki so cenovno dokaj dostopni. Najdete pa lahko tudi kose, ki so bolj prestižni in temu primerno tudi dražji. Pogovarjali smo se z vodjo trgovine Nino Jagodič, kostumografinjo in stilistko.

Ideja izhaja iz ljudi in strasti do mode

Ljubljanski teden mode se odvija enkrat letno, zato se v ostalem delu leta velikokrat pozabi nanj. Krivo je predvsem to, da je Slovenija modi zelo neprijazen trg, vseeno pa je tu ogromno dobrih oblikovalcev, ki so včasih v lastni državi premalokrat opaženi.

Ideja za trgovino izhaja prav iz tega, želeli so si, da bi se o ljubljanskem tednu mode ves čas govorilo, da bi bili vsi modni oblikovalci zbrani na enem mestu in to čez celo leto. Vse to pa je bilo možno ob odprtju kreativnega centra Rog, ko se je pojavil razpis za ponudnike, ki bi se nahajali pri njih. Ob takšni priložnosti so se brez dvoma prijavili ter bili tudi izbrani. Kot pravi Nina Jagodič, so takoj zavihali rokave in se podali na to kreativno pot, ki se je razvila v zelo lep posel in združuje vse modne navdušence.

Osebne stilistke v trgovini LJFW shop so Kaja Bakan, Nina Jagodič in Ela Mejač Foto: Ana Kovač

Kakšen pogled imajo slovenski modni oblikovalci na trende za leto 2024?

Ljudje bi pričakovali, da so modni oblikovalci tisti, ki so najbolj seznanjeni s trendi, a po besedah vodje LJFW trgovine to ne drži ravno. Pravi, da so modni oblikovalci tisti, ki se na trende ne ozirajo preveč in jim ne sledijo. Večini ustvarjalcem oblačil je na prvem mestu poslušanje svojih strank in samega sebe. Pomembna jim je prilagodljivost na okolje, v katerem delujejo. Zavedajo se, da so oblačila, ki so v trendu, dostopna že povsod okoli nas, zato ne bi bilo smiselno, da bi to poustvarjali. Edinstvenost in drugačnost je tisto, kar jim daje gonilo in jih naredi posebne ter posledično ustvari tudi trende.

Notranjost v trgovini je razporejena po barvah Foto: Ana Kovač

Eden od trendov pri oblikovanju je zelenost, trajnost in zavedna moda. Trudijo se biti prijazni okolju, kar je nasprotno trgovinam, ki so polne kosov hitre mode. Pri izbiri materialov, oblikovanja in vsega, kar spada zraven, so slovenski modni oblikovalci zelo skrbni. Izbirajo trajnostne in okolju prijazne materiale, s pomočjo katerih ustvarijo čudovite kose.

Nina Jagodič, Ela Mejač in Kaja Bakan Foto: Ana Kovač

Trgovina, kjer boste zagotovo našli nekaj zase

Čudovit ambient, ki so ga zasnovali, vključuje vse predstavnike, ki so bili predstavljeni na 14. ediciji ljubljanskega tedna mode ter tudi oblikovalce, ki so bili del tega tedna tudi v preteklih letih. Trgovina je odprta od novembra, ponuja izdelke skoraj 40 slovenskih oblikovalcev, vsak od njih ima približno 15 kosov. Sodelujejo pa tudi s tujimi oziroma regijskimi modnimi oblikovalci iz Hrvaške, Srbije in Makedonije.

Edinstveni kosi, ki jih lahko najdete v trgovini Foto: Ana Kovač

Ponudbo osvežujejo vsake tri mesece, kar pa ne pomeni, da kakšen kos, ki ga ni v izložbi, ni več na voljo. Svoje delo imajo vsi, ki so pri njih zaposleni, zelo radi, zato so vedno pripravljeni pomagati vsaki stranki, in praktično vsakdo lahko tam najde nekaj zase. Razpon cen je namreč zelo širok, imajo kose za nekaj tisoč evrov, pa tudi za dvajset evrov.

Ste neuveljavljen oblikovalec, ki bi si želel biti del te prav posebne modne trgovine?

Verjamemo, da je pri nas veliko modnih oblikovalcev, ki bi si želeli predstavljati svojo ustvarjalnost tudi na ljubljanskem tednu mode ter v njihovi trgovini. Pozanimali smo se, kako se lahko nekdo, ki še ni uveljavljen oblikovalec, a ima talent, uveljavi na tem področju in se prebije med najbolj znana slovenska modna imena.

Kombinacija črne in rdeče Foto: Ana Kovač

Nina Jagodič nam je pojasnila, da organizatorji ljubljanskega tedna mode vsak dan namenijo tudi iskanju novih oblikovalcev. Poleg tega platforma LJFW, ki deluje že več kot desetletje, sodeluje z obema modnima faksoma, to sta Fakulteta za dizajn in Naravoslovnotehnična fakulteta, smer modno oblikovanje. Študentje lahko na podlagi tega stopijo v stik in svoje najkreativnejše kose predstavijo na zaključni modni reviji na ljubljanskem tednu mode, ki mladim oblikovalcem omogoči stik s slovenskim modnim svetom.

Ustavljajo se tudi tujci, ki so nad ponudbo navdušeni

Center Rog je estetsko zasnovana destinacija, ki pritegne pozornost vseh mimoidočih. Med njimi pa so tudi tujci, ki se radi ustavijo, da si ogledajo ponudbo. V trgovini pravijo, da se jih kar nekaj odloči za nakup in da so nad ponudbo vedno navdušeni. Center Rog se jim zdi odlična izbira za lokacijo trgovine, pričakujejo, da se bo v naslednjih letih še dodatno razvil in tako privabil še več ljudi, ki bodo lahko pokukali v pestro izbiro edinstvenih modnih kosov.

Preberite še: