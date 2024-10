Vroči trendi obutve na ljubljanskem tednu mode

Mass, trgovec z najpestrejšo in najširšo ponudbo obutve v Sloveniji, je s svojo kolekcijo na LJFW pokazal ključne trende te jeseni in zime. V trgovinah Mass lahko najdete bogat nabor ženske, moške in otroške obutve, ki sledi najnovejšim modnim smernicam. Na modni pisti LJFW so izstopali čevlji priznanih znamk, kot so Steve Madden, Liu Jo, Guess, New Balance in s.Oliver. Te znamke so sinonim za drzne, a nosljive modele, ki združujejo eleganco in udobje ter poskrbijo, da smo za vsako priložnost obuti po zadnji modi.

Foto: Mass

Katere trende smo videli na modni pisti LJFW?

Eden izmed najbolj izstopajočih trendov te sezone so čevlji v stilu Mary Jane. Ta retro klasika je v novih kolekcijah ohranila pridih nostalgije, a v sodobni preobleki. Pri nekaterih modelih najdemo tudi robustnejše detajle, kot je na primer vpadljiv gumijast podplat. Na modni pisti ljubljanskega tedna mode so izstopali modeli za vse, ki obožujejo eleganco. Poleg tega letos v kolekcijah elegantne ženske obutve prevladujejo lakasti čevlji in modeli, okrašeni s kamenčki, ki so pravi modni kos za posebne priložnosti. Pri Massu so na LJFW predstavili balerinke, superge in salonarje, ki s svojim bleščečim videzom pritegnejo poglede in nadgradijo vsak outfit. V hladnejših dneh so gležnjarji in škornji nujni del vsake garderobe. To sezono so vroč trend kavbojski gležnjarji, vendar pa v letošnji ponudbi trgovin Mass najdete obutev za vsak okus in za vsako priložnost – od robustnejših gležnjarjev za casual stajlinge do elegantnih modelov s peto. Vodilo je vedno enako: udobje in trendovski videz za vsak dan.

Retro superge so kombinacija udobja in stila