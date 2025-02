Ali veste, kaj sporoča barva cvetlic, ki jih podarite?

Čeprav je najlepše, če ljubljenim ob njihovih praznikih ali kar tako, za lepši dan, podarimo njihove najljubše rože, pa tudi v cvetličarstvu veljajo nenapisana pravila. Mnogi namreč trdno verjamejo v simboliko cvetja in njegovih barv.

Z vrtnico ne moremo zgrešiti, večkrat slišimo v cvetličarni, ko izbiramo cvetje. Vraževerje naredi svoje, zato lahko preverite, katera barva vrtnice sporoča določeno čustvo.

Rdeča - ljubezen

Med rdeče vrtnice uvrščamo tiste, ki imajo cvetove obarvane od svetlo pa vse do globoko temnordeče. Podarjamo jih tistim, ki jim želimo izkazati ljubezen in strast, tistim, ki jih spoštujemo ali bi jim radi čestitali ob pogumnem dosežku.

Foto: Shutterstock

Pri tem ima svoj pomen tudi število vrtnic, ki jih podarimo. En sam cvet simbolizira ljubezen, ducat vrtnic hvaležnost, petindvajset čestitke, petdeset pa brezpogojno ljubezen. Dve rdeči vrtnici, med sabo povezani s trakom, po nekaterih prepričanjih nakazujeta zaroko.

Medtem ko svetlordeči cvetovi pomenijo ljubezen, barva rdečega vina simbolizira predano ljubezen, temnordeča pa celo žalovanje. Šopek svetlordečih in še zaprtih cvetov simbolizira svežo zaljubljenost.

Rožnata - hvaležnost

Vrtnice s cvetovi, obarvanimi od zelo nežno rožnato pa do barve fuksije, simbolizirajo hvaležnost. Podarjamo jih tistim, ki so nam storili kakšno uslugo ali nam pomagali, tistim, ki jih občudujemo ali jim želimo zgolj pokazati, da je z njimi življenje bolj veselo.

Foto: Shutterstock

Temni, globoki odtenki rožnate kažejo na hvaležnost in spoštovanje, svetli odtenki pa občudovanje in simpatije, s cvetovi v barvi breskve pa pokažemo skromnost.

Oranžna - hrepenenje

Oranžna je barva hrepenenja, med oranžne vrtnice pa štejemo vse od bogato oranžnih odtenkov do koralno obarvanih cvetov.

Oranžne vrtnice podarjamo tistim, po katerih hrepenimo, tistim, ki jih želimo bolje spoznati, in tistim, na katere smo ponosni.

Rumena - prijateljstvo

Nežno rumene, temnorumene in zlate vrtnice izražajo veselje, hvaležnost in prijateljstvo. Podarjamo jih mamicam ob prvem obisku po rojstvu otroka, mladoporočencem in diplomirancem. So tudi odlična izbira, ko želimo najbližje spomniti, da nam ni vseeno zanje.

Rumena barva je imela v preteklosti tudi negativen pomen, saj so mnogi verjeli, da izraža ljubosumje in ljubezen, ki je že minila.

Foto: Shutterstock

Bela - nedolžnost

Snežno beli in kremno obarvani cvetovi simbolizirajo čistost nedolžnega duha. Zelo pogosto bele vrtnice vidimo na porokah.

Bele vrtnice podarimo tistim, ki jih cenimo zaradi njihove iskrenosti in prijaznosti. So tudi znak zaupnosti in dekliškosti.

Vijoličasta - očaranost

Čeprav zelo redko, lahko v cvetličarnah najdemo tudi vijoličaste vrtnice. Podarjamo jih tistim, v katere smo se globoko zaljubili ali so nas očarali že na prvi pogled.

Z njimi osrečimo tiste, ki jih imamo za zelo posebne in očarljive.

