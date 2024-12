Kako skrbeti za božično zvezdo?

Prihaja čas sezonskih rastlin, kot je na primer božična zvezda. Ta velja za eno najbolj priljubljenih sobnih rastlin, ki je v Sloveniji prisotna že več kot sto let, izvira pa iz Mehike. Kako naj skrbimo za priljubljeno rastlino, ki slovi po veliki pestrosti barvne lestvice, od rdeče ali lososovo roza do rumene in kremno bele barve, smo vprašali strokovnjakinjo Katjo Malovrh in ljubiteljskega botanika Jana Robina.

"Božične zvezde so občutljive na prepih in hladen zrak. Velikokrat naredimo napako, še preden prinesemo rastlino v svoj dom, saj jo imamo predolgo na hladnem, medtem ko jo prenašamo, zato poskrbimo, da jo po nakupu ustrezno zaščitimo pred mrazom. Pazimo tudi, da je ne zalivamo preveč," je povedala strokovnjakinja iz ljubljanskega botaničnega vrta Katja Malovrh.

Božične zvezde hitro pokažejo, ko jim kaj ne ustreza

"Božične zvezde hitro pokažejo, ko jim kaj ne ustreza, tako da odvržejo liste. Najbolje uspevajo v domovih, kjer se temperatura giblje okoli 20 stopinj Celzija. Tudi previsoka temperatura jim namreč ne ustreza. Poleg tega poskrbimo, da imajo božične zvezde dovolj svetlobe, vendar jih nikakor ne dajemo na okensko polico v bližino kakšnih virov toplote," je še dodala strokovnjakinja.

Božične zvezde so zelo občutljive na prepih. Foto: Shutterstock

Priljubljena cvetoča sobna rastlina je zelo občutljiva na hladen prepih, in če je temu preveč izpostavljena, se lahko zgodi, da ji odpadejo listi in celo odmre. Kako poskrbimo, da božično zvezdo še dolgo ohranimo svežo in nas njeni listi z živimi barvami razveseljujejo še vrsto let, si lahko preberete v spodnjem članku:

"Praznikov si ne predstavljamo brez kraljevo rdeče božične zvezde, ki jo v zadnjih letih najdemo v vseh barvnih različicah, od bele, oranžne, tudi rožnate. Ampak tista prava je še vedno rdeča. Da izhaja iz tropskih predelov Južne Amerike, čivkajo že vrabci na strehah, vendar premalokrat poudarimo, da moramo ob nakupu preveriti, ali je rastlina zdrava, ali ima lepo razvit koreninski sistem, predvsem pa moramo paziti pri prevozu domov," o priljubljeni rastlini pove ljubiteljski botanik Jan Robin, ki na Instagramu ustvarja pod imenom botanistbyheart.

Foto: Jan Robin

Poskrbite, da se ob prevozu ne bo prehladila

Kot poudarja Robin, se namreč prevečkrat zgodi, da ljudje božično zvezdo pri prevozu prehladijo. "Rastlina doživi šok, in ko jo prinesete domov, v nekaj dneh odvrže vse liste. Kako se temu izogniti? Torej, še enkrat: kupite zdravo rastlino. Če jo imajo v nakupovalnem središču pri vratih na prepihu, se ji ne obeta svetla prihodnost.

Ob nakupu jo ovijte v dodaten papir in uporabite vrečko za zaščito. Predvsem pa je ne puščajte dlje časa v avtu na hladnem. Doma poskrbite, da bo na svetlem, redno zalita in ne preblizu radiatorjev ali grelnih teles. Skratka, z malo truda bo preživela vse do spomladi, ko jo lahko prestavite na prosto v polsenčen del vrta," še o skrbi za božično zvezdo zaključi Robin.

