Sobne rastline, ki jih hranimo zunaj, v hladnejših dneh prenesemo v notranje prostore, ob tem pa se pogosto vprašamo, kje je najprimernejše mesto, da jih čez zimo shranimo. "Najbolje je, da se te rastline spravi v kakšno garažo z okni. Tako bodo rastline še zmeraj imele svetlobo, temperatura pa ne bo previsoka niti prenizka. V tem času se zmanjša tudi pogostost zalivanja," odgovarja strokovnjakinja Katja Malovrh iz Botaničnega vrta Ljubljana.

"Velike monstere in fikuse je treba premakniti v notranje prostore prej kot balkonske rastline, saj so občutljivejši. Če govorimo o rastlinah (sobnih rastlinah op. a.), ki so ves čas v zaprtem prostoru – tudi čez poletje, pa se v tem času zmanjša pogostost zalivanja, ukine se tudi gnojenje. Spomladi pa spet lahko postopoma začnemo z gnojenjem in pogostejšim zalivanjem. Kar se tiče kaktusov, se jih v tem času res minimalno zaliva," je bila jasna Malovrh.

Kaktuse se v zimskem času minimalno zaliva. Foto: Shutterstock

Česa ne smemo narediti, če želimo rastline ohraniti za naslednjo sezono?

"Najhuje, kar lahko naredimo, je prepogosto zalivanje. V tem času tudi pazimo na gretje prostorov. Nekateri premaknejo rastline na okenske police, spodaj pa imajo premočno gretje, kar rastlinam škoduje – bolje je rastline malo umakniti od vira toplote. Pazimo tudi na prepih, sploh kakšni fikusi so glede prepiha zelo občutljivi," je odgovorila Malovrh.

Taščini jeziki in zamije (na fotografiji), ne potrebujejo veliko svetlobe niti vode in niso zahtevne za vzdrževanje. Veljajo za sobne rastline, tako da njihovo premeščanje v notranjost sploh ne pride v poštev. Foto: Shutterstock

Najmanj zahtevne sobne rastline

Nekateri zaradi prenatrpanega urnika rastlinam ne uspejo nameniti veliko časa. Katere so vrste rastlin, ki so najprimernejše oziroma najmanj zahtevne za vzdrževanje za tiste, ki vseeno želijo imeti notranjost stanovanja obogateno z vsaj nekaj zelenja?

"Priporočam različne vrste taščinih jezikov in zamij – te so res hvaležne, ne potrebujejo veliko svetlobe, ne vode. Tudi različne aglaoneme in potosi niso zahtevni za skrb," je še povedala Malovrh in dodala, da so, če nimamo dovolj časa, imamo pa dovolj svetlobe, za stanovanje primerne tudi različne vrste kaktusov.