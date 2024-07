Rastline, ki bodo odgnale muhe

V vročih poletnih mesecih, ko se muhe pogosto množično pojavljajo v naših domovih in na vrtovih, je iskanje naravnih rešitev za njihovo odganjanje vedno dobrodošlo. Za boj proti nadležnim žuželkam lahko uporabimo tudi naravne odganjalce. Mnoge rastline ne le da odganjajo muhe, temveč dodajo še estetsko vrednost našim prostorom. V nadaljevanju vam razkrijemo, katere rastline bodo odgnale muhe.

Sivka

Sivka je znana po svojem prijetnem vonju, ki pa muham ni všeč. Ta rastlina ne le da odganja muhe, ampak tudi molje in komarje. Sivko lahko posadite na vrtu ali pa njene posušene cvetove postavite v vrečke in jih obesite v notranjih prostorih.

Limonina trava

Limonina trava je znana po svojem osvežujočem vonju, ki odganja muhe. Ta rastlina je zelo učinkovita pri odganjanju žuželk in jo lahko gojite v loncih ali na prostem. Poleg tega jo lahko uporabite za pripravo čajev ali kot začimbo.

Bazilika

Bazilika ni le nepogrešljiva v kuhinji, temveč tudi odličen naravni repelent za muhe. Vonj bazilike muhe odbija, zato je koristno imeti lonček te rastline na okenskih policah ali v bližini vhodnih vrat. Poleg tega jo lahko uporabimo svežo pri različnih jedeh.

Meta

Meta je še ena dišeča rastlina, ki odganja muhe. Njena močna aroma je neprijetna zanje, zaradi česar je idealna izbira za sajenje okoli teras in vhodov. Meta je prav tako uporabna v kuhinji za pripravo čajev in svežih napitkov, ki so poleti še kako priročni.

Rožmarin

Rožmarin je trdoživa rastlina, ki uspeva v različnih podnebjih. Njegov vonj odbija muhe. Rožmarin lahko posadite v lonce in jih postavite na terase ali pa ga uporabite kot začimbo pri kuhanju.

Evkaliptus

Evkaliptusovo olje je znano po svojih učinkovitih lastnostih, vendar pa tudi sveže rastline lahko pomagajo odganjati muhe. Evkaliptus je privlačna rastlina, ki lahko uspeva na prostem v toplejših podnebjih ali v loncih v hladnejših območjih. Za odganjanje muh lahko uporabite tudi aromo evkaliptusa.

