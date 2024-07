Kako izbrati modrček, ki nam bo udoben?

Pravilne mere so ključne

Izmerite se lahko doma ali pa za to prosite prodajalko v trgovini. Za merjenje uporabite merilni trak, s pomočjo katerega boste pridobili dva osnovna meritvena podatka: obseg prsnega koša in obseg čez prsi.

Za meritev uporabite merilni trak. Foto: Shutterstock

Obseg prsnega koša: Merilni trak postavite neposredno pod prsi in izmerite obseg. Trak naj bo med merjenjem raven in tesen, vendar ne pretesen.

Obseg čez prsi: Merilni trak postavite okoli najširšega dela prsi. Trak naj bo raven in dovolj ohlapen, da se lahko premika.

Drugi korak je izbira pravega modela

Modrčki so na voljo v različnih stilih in oblikah, vsak pa ima svoje prednosti in namen.

T-shirt modrček: Idealen za vsakodnevno nošenje, saj je gladek in neopazen pod oblačili.

Push-up modrček: Dvigne prsi in ustvari dekolte, primeren za posebne priložnosti ali oblačila z globokim izrezom.

Obstaja veliko različnih modelov modrčkov. Foto: Shutterstock

Balkonet modrček: Nudi dobro oporo in ima nekoliko nižji izrez, zaradi česar je primeren za globlje izreze.

Športni modrček: Nudi visoko oporo med športnimi dejavnostmi, zmanjšuje premikanje prsi in nudi udobje.

Modrček brez naramnic: Idealen za oblačila brez naramnic ali z odprtimi rameni.

Poskrbite za pravilno prilagajanje

Pri preizkušanju modrčka morate biti pozorni na pas modrčka, košarico, naramnice in središče modrčka. Pas mora biti tesen, vendar ne pretesen. Ne sme se dvigovati proti hrbtu. Košarico je treba popolnoma zapolniti. Bodite pozorni tudi na to, ali je košarica premajhna, v tem primeru izberite večjo. Naramnice so prilagodljive, zato lahko sami poskrbite za udobnost. Naj bodo prilagojene tako, da bodo nudile podporo. Pozorni bodite le na to, da vas naramnice ne bodo rezale v kožo.

Modrček mora biti prilagojen vašemu telesu. Foto: Shutterstock

Udobje in funkcionalnost

Udobje je ključnega pomena. Preverite, ali vas modrček ne tišči, pritiska ali drgne. Pomislite tudi na funkcionalnost. Ali je primeren za oblačila, ki jih pogosto nosite, in ali nudi potrebno oporo glede na vašo aktivnost?

Udobje je ključno pri izbiri. Foto: Shutterstock

Skrb za modrček

Da bi modrčki dolgo ohranili svojo obliko in uporabnost, jih perite ročno ali v vrečki za perilo na občutljivem programu. Uporabljajte blaga pralna sredstva in se izogibajte sušenju v sušilnem stroju, saj lahko to poškoduje elastiko in strukturo modrčka.

Izogibajte se sušenju v sušilnem stroju. Foto: Shutterstock

