To je ključni mineral za pravilno delovanje našega telesa

Magnezij je mineral, ki našemu telesu pomaga pri pravilnem delovanju. Vpleten je v več sto različnih procesov, kot so mišične funkcije, delovanje živcev, zdravje kosti in še marsikaj. Magnezij pomaga tudi pri uravnavanju krvnega sladkorja, k proizvodnji energije in pri sintezi beljakovin, zato poskrbite, da ga zaužijete dovolj.

Katere so najpomembnejše zdravstvene koristi magnezija?

Izboljša spanec: Magnezij pomaga sproščati mišice in živčni sistem, kar prispeva k boljšemu spancu. Prav tako spodbuja proizvodnjo melatonina – hormona, ki uravnava cikel spanja in budnosti, zato poskrbite, da ga vključite v svoj vsakdan.

Zmanjša stres: Deluje kot naravno sredstvo za sprostitev. Pomaga zmanjševati raven kortizola, hormona stresa, kar prispeva k boljšemu psihičnemu počutju in zmanjšanju tesnobe.

Srčno-žilno zdravje: Magnezij je ključnega pomena za vzdrževanje normalnega ritma srca in zdravja krvnih žil. Pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka in preprečuje kopičenje holesterola v arterijah.

Močne kosti: Magnezij pomaga pri absorpciji kalcija v kosti, kar je bistveno za preprečevanje osteoporoze. Poleg tega sodeluje pri tvorbi kostnega tkiva, kar prispeva k ohranjanju močnih in zdravih kosti.

Magnezij je ključni mineral za delovanje mišic. Foto: Shutterstock

Naravni viri magnezija

Gre za mineral, ki ga lahko dobite tudi iz naravnih virov. Veliko živil je obogatenih z magnezijem, zato so odlična za uživanje na dnevni bazi. Magnezij je v zeleni listnati zelenjavi, oreščkih, semenih, polnozrnatih žitih in stročnicah. Zaradi sodobnih prehranskih navad in kmetijskih praks pa je vnos tega minerala pogosto nezadosten, zato so lahko prehranska dopolnila zelo koristna.

Magnezij lahko pridobimo tudi iz naravnih virov. Foto: Shutterstock

Dopolnila in različne oblike

Obstaja več oblik magnezija, kot so magnezijev citrat, magnezijev laktat in magnezijev klorid. Vsaka oblika ima različne prednosti, odvisno od specifičnih zdravstvenih potreb. Dopolnila bodo pomagala, da boste imeli v telesu dovolj magnezija za dobro delovanje. Popijete ga lahko na primer kot šumečo tableto z vodo.

Poznamo več oblik magnezija. Foto: Shutterstock

Na kaj je treba biti pozoren?

Govorili smo predvsem o pomembnosti uživanja magnezija, vendar se lahko pojavi problem, če ga zaužijete preveč. Nikar ne pretiravajte, saj prekomeren vnos povzroča prebavne težave, kot so driska in bolečine v trebuhu. Pomembno je, da sledite priporočenim odmerkom.

Prekomerno uživanje magnezija lahko povzroči prebavne težave. Foto: Shutterstock

Preberite še: