Svojemu počutju bi morali nameniti največ časa. Vsekakor se o njem premalo govori, premalokrat se osredotočimo nanj, na svoje navade, svoje notranje probleme. V današnjem hitrem tempu se težko ustavimo in to je včasih razlog, da se v nas nakopiči preveč stvari, nakar nastopi stres. V nadaljevanju vam razkrijemo, kako izboljšati svoje počutje in v sebi ustvariti dolgotrajno zadovoljstvo.

Se velikokrat sprašujete o sebi?

Najpomembnejši korak, ki vas bo pripeljal do bolj zdravega počutja, se skriva v vas samih. Kako vi gledate nase? Kako ste zadovoljni z izpolnjevanjem zadanih ciljev? Kako radi se imate? Vse to so vprašanja, na katera bi morali odgovoriti vsak dan in v primeru, da so odgovori negativni, nekaj spremeniti. Za primer vzemimo postavo. Veliko žensk se obremenjuje s svojo postavo, kar je povsem normalno, popolna ne bo nikoli, ker nihče ni popoln. Lahko pa se osredotočite na izboljšave, zato začnete recimo telovaditi. Vsak dan, ko boste nekaj naredili zase, bo vaše počutje boljše, ponosni boste nase, zato se tudi s kilogrami ne boste več tako obremenjevali, saj boste vedeli, da ste dosegli svoj maksimum. Motivacija je bistvena, vodi nas do vseh ciljev, ki si jih zadamo, zato ne pozabite nanjo.

Pozitivne misli vas bodo spodbudile k izpolnjevanju svojih ciljev. Foto: Shutterstock

S kakšnimi ljudmi ste obkroženi?

Ne zavedamo se, da nas pogosto izoblikuje družba, zato poskrbite, da imate ob sebi prave ljudi. Oni so tisti, ki vas delajo boljše, tisti, ki niso z vami le ob uspehih, ampak tudi takrat, ko vam spodleti, tisti, ki vas bodo znali pohvaliti in se nanje lahko vedno obrnete. Včasih spregledamo dejstvo, da vsi ljudje nismo za vse in s tem ni popolnoma nič narobe, pomembno je, da se od ljudi, ki niso dobri za vas, znate odmakniti na lep način in s tem izboljšate svoje počutje. Pri izbiri svojega kroga prijateljev pa bodite pazljivi in predvsem pametni, saj se velikokrat izkaže, da ljudje pogosto sodimo druge po njihovi družbi, včasih vidijo še več kot vi sami in tudi to lahko povzroči slabo voljo.

Ljudje, ki vas obkrožajo igrajo pomembno vlogo. Foto: Shutterstock

Prehranjevanje igra pri počutju eno izmed glavnih vlog

Zdravo in predvsem kvalitetno prehranjevanje je izjemno pomembno, saj vpliva na naše počutje bolj, kot si mislimo. Kvalitetni in redni obroki vam bodo dali dovolj energije, ki vas bo popeljala čez dan, utrujenost pa bo manjša, zato boste v dnevu lažje funkcionirali in posledično dosegli vse cilje, ki ste si jih zadali. Pri tem naj omenimo še, kako pomembno je, da imamo postavljene cilje, male in velike, kratkotrajne in dolgotrajne. To je tisto, kar nas žene naprej in nam da takšno motivacijo, ki smo jo omenili že zgoraj.

Zdravi in kakovostni obroki bodo prinesli več energije. Foto: Shutterstock

Naj vas družbena omrežja ne zavedejo

Živimo v svetu, ko so je večina v stiku z družbenimi omrežji vsak dan, s tem pa tudi s kupom informacij o različnih ljudeh, slavnih, supermodelih, vplivnežih, prijateljih, znancih in vseh ostalih. Na omrežjih, kot je Instagram, so torej zbrane objave o tem, kaj se nekomu dogaja, kakšen dan ima, kaj ima oblečeno, kako se prehranjuje, kje se nahaja in še in še. Večinoma so te objave pozitivne, saj ljudje raje objavljamo lepe stvari. Problem nastane, ko se začnemo primerjati z njimi, in to lahko povzroči stisko, zato je treba ustvariti zdravo miselnost. Zavedati se je treba, da družbena omrežja niso celotna slika življenja neke osebe, predstavljajo le nekatere trenutke, ki so bili ujeti na fotografiji ali posnetku, vendar pa to ne pomeni, da so vsi takšni. Veliko je tudi nerealnega videza, ustvarjenega s pomočjo raznih aplikacij, ki omogočajo lepotne popravke. Naj vas to ne zavede. Bodite to, kar ste, delajte tisto, kar vas veseli in spremljajte tiste, ki bodo imeli na vas dober vpliv. Ni treba, da se družite z ljudmi, za katere menite, da živijo bolje kot vi. Vzemite jih za vzor, naj bodo vaša motivacija za uspeh in to bo pripomoglo, da se boste dobro počutili in boste zadovoljni sami s seboj.

Družbena omrežja velikokrat zavajajo. Foto: Shutterstock

Vzemite si čas zase

Včasih pravimo, da ima dan premalo ur, zato hitimo in pozabimo nekaj časa nameniti tudi sebi. Zapomnite pa si to, da ob dobri organiziranosti dneva, lahko vsak dan najdete čas tudi zase. To bo pripomoglo k boljšemu mentalnemu zdravju, zato tega koraka v dnevu vsekakor ne izključite iz svojih navad. Ko pa se vam pojavi vprašanje: “Kaj storiti zase?” Navajamo nekaj predlogov, ki vas bodo pomirili in vam pomagali, da se boste zbližali sami s seboj. Lahko si naredite vročo kopel, ob kateri lahko berete ali pa se sproščate v tišini. Če ste ljubitelji peke, pa specite svojo najljubšo sladico ali pa ustvarite nekaj povsem novega. Pravijo, da je barvanje za otroke, a odličen vpliva tudi na starejše, poskrbi za sprostitev in vzbudi umetniško žilico v vas, poleg tega pa vam ponudi trenutek za razmislek o vsem, kar se vam dogaja. Lahko se odpravite tudi na sprehod v naravo, ki vas bo napolnila z energijo, ali pa ostanete doma in pospravljate, včasih je tudi to dobra dejavnost za pobeg iz resničnosti.

Čas zase bi si morali vzeti vsak dan. Foto: Shutterstock

Pisanje dnevnika lahko naredi veliko razliko

Mogoče ste pisali dnevnik, ko ste bili še otroci, a to je navada, ki bi jo morali vzdrževati tudi v starejših letih. Še posebej pa bi se morali osredotočiti na lepe stvari, ki so se vam zgodile. Začnite zapisovati lepe stvari, ki so se vam zgodile, opišite trenutke, ki so vas osrečili in dodajte tudi tisto,na kar ste ponosni. S tem boste svoje misli obarvali s pozitivnostjo, ki bo vaše razmišljanje usmerila na bolje. Čez dan boste pozornejši na tisto, kar veste, da boste morali zvečer zapisati v svoj dnevnik in tako boste premagali vso negativnost.

Vzamite si pet minut in ob koncu dneva zapišite pozitivne misli v svoj dnevnik. Foto: Shutterstock

Branje knjig za osebnostno rast

K izboljšanju vašega počutja bodo pripomogle tudi psihološke knjige, ki vam bodo pomagale pri življenjskih spremembah in korakih. Z branjem boste dobili širši pogled na življenjske situacije. Če ne znate razporejati svojih financ, lahko preberete recimo knjigo Psihologija denarja (Morgan Housel). Za vse tiste, ki pa bi radi izpopolnili svoje navade, lahko preberete knjigo Atomske navade (James Clear). Tudi glede prijateljev in vpliva na ljudi piše v marsikateri knjigi, ena izmed njih je Kako pridobiti prijatelje in vplivati na ljudi (Dale Carnegoie). Če pa imate poslovno idejo in bi vam prišlo prav malo več znanja o podjetništvu, je odlična knjiga Osebni MBA (Josh Kaufman).

Psihološke knjige so odlične za osebnostno rast. Foto: Shutterstock

Vse to so nasveti, ki bodo pripomogli k izboljšanju vašega počutja, dejstvo pa je, da smo si ljudje različni in da do istih ciljev pridemo po različnih poteh. Pomembno je, da so naše misli naravnane kolikor se le da pozitivno, da znamo poiskati pomoč, ko jo potrebujemo, in da ne skrivamo vsega v sebi. Ovire, ki se pojavljajo v življenju, je treba reševati sproti. Za konec pa bi omenili še to, da bo vaše počutje boljše, če boste delali stvari, ki jih radi počnete, in boste obkroženi s pravimi ljudmi.

