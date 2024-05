S čim nadomestiti sladoled, ko želimo jesti bolj zdravo

Poletje bo kmalu tu in sezona sladoleda se že začenja. Tako okusna sladica, ki osveži v vročih dneh, je vsekakor obvezna pregreha, a vseeno velikokrat visokokalorična. Velika večina sladoledov vsebuje ogromno sladkorja, smetane in še marsičesa neprijaznega za naše telo. V nadaljevanju razkrivamo alternativo, ki bo to poletno pregreho nadomestila in poskrbela, da bo vaše zdravo prehranjevanje potekalo po načrtih.