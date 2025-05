Sončne dni mnogi radi izkoristijo ob brezskrbnem druženju na prostem in pikniki so idealna priložnost za ustvarjanje lepih spominov, še posebej, če jih popestrimo z domačimi dobrotami, ki so hkrati zdrave in okusne. Tokrat razkrivamo preprost, a nepogrešljiv recept za sadne lučke, ki bodo zmagale na vsaki otroški zabavi. Narejene so iz naravnih sestavin, brez dodanega sladkorja in pripravljene v le nekaj minutah.