Opaziti je mogoče vedno več opozoril o porastu števila klopov v urbanih okoljih, kot sta ljubljanski Tivoli in Rožnik. Ključnega pomena je, da se ljudje zavedamo tveganj, ki jih predstavljajo ti mali zajedavci. Prihajajo toplejši meseci in naše aktivnosti se bodo iz notranjosti za nekaj časa prestavile na svež zrak, ki ga bodo spremljali sončni žarki. Ob aktivnosti na prostem se povečuje možnost stika s klopi. Nahajajo se lahko v visoki travi, podrasti, listju in drugod, zato je pomembno, da se pred njimi znamo ustrezno zaščititi.

Hoja po označenih poteh

Če se želite izogniti neposrednemu stiku s klopi, hodite po sredini poti. Prav tako morajo biti poti dobro vzdrževane. Izogibajte se stiku z visoko travo in grmičevjem.

Izogibajte se območjem z visoko prisotnostjo klopov

V poletnih mesecih, ko so klopi najaktivnejši, se je priporočljivo izogibati območjem, kjer so ti zajedavci pogosti, kot so gozdovi z gosto podrastjo, visoko travo in listjem. Izberite območja, ki so bolj odprta in manj prijazna za klope.

Prosti čas v naravi Foto: Shutterstock

Nošenje primernih oblačil in obutve

Pred klopi se lahko zaščitite tudi z oblačili. Nosite dolge rokave, dolge hlače, ki jih zataknete za nogavice, in zaprte čevlje. Izberite svetlo barvo, saj ta omogoča lažje opazovanje klopov. Gladki materiali so boljša izbira, saj na njih lažje opazite klope v primerjavi z na primer volno.

Pohodniška oprema naj bo primerna. Foto: Shutterstock

Izogibanje neposrednemu stiku z naravo

Izogibajte se aktivnostim, kot so plazenje po grmovju ali ležanje na travi. Prav tako ne odlagajte oblačil na travnato površino ali grmovje, saj se lahko klopi zlahka pojavijo na vaših oblačilih.

Uporaba repelentov

Na izpostavljene dele telesa in oblačila nanesite repelente, ki odganjajo klope. Pomembno je tudi, da sledite navodilom proizvajalca za pravilno uporabo. Repelenti, kot sta DEET ali picaridin, so priporočljivi za kožo, permetrin pa za oblačila.

Zaščitite se pred klopi. Foto: Shutterstock

Redni pregledi med zadrževanjem v naravi

Ko boste preživljali čas na prostem, bodite pozorni na pojav klopov. Klopi lahko preživijo na telesu več ur, preden se prisesajo, zato je pomembno, da se pregledujete vsakih nekaj ur.

Pregled pred klopi Foto: Shutterstock

Natančen pregled po vrnitvi iz narave

Ko se vrnete domov z izleta ali sprehoda, se slecite in temeljito preglejte oblačila ter kožo za prisotnost klopov. Posebno pozornost namenite predelom, kot so zatilje, vrat, dimlje, pazduhe, področje za ušesi, okoli popka in za koleni. Klopom pa so še posebej izpostavljeni otroci, zato pri njih preverite tudi lasišče.

