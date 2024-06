Vitamini, ki so med poletjem zelo pomembni

Vitamin A

Pomaga pri oblikovanju in vzdrževanju zdrave kože, zob, skeleta in sluznic. Ker poleti več časa preživimo na prostem, je pomembno okrepiti zdravje kože, izpostavljene soncu. Večina ljudi dobi dovolj vitamina A iz hrane, vendar ga lahko zaužijemo tudi prek dodatkov. Za dodaten vnos uživajte korenje, špinačo, sladki krompir in melone.

Vitamine lahko zaužijemo tudi prek tablet in kapsul. Foto: Shutterstock

Vitamin C

To je antioksidant, ki celice ščiti pred poškodbami prostih radikalov, ki jih povzročajo onesnaženje zraka in UV-svetloba. Prav tako krepi imunski sistem, ki je lahko oslabljen zaradi poletnih potovanj in obremenjenega urnika. Če menite, da vam primanjkuje vitamina C, lahko vnos povečate s prehranskimi dopolnili ali z uživanjem citrusov, jagodičevja, brokolija in paprike. Ne pozabite, da je pomemben tudi za kožo, zato naj ga vaše kreme in serumi vsekakor vsebujejo.

Vitamin C lahko pridobite z uživanjem citrusov. Foto: Shutterstock

Vitamin D

Čeprav ga naše telo proizvaja ob izpostavljenosti soncu, različni dejavniki lahko omejijo njegovo učinkovitost. Če ne dobite dovolj vitamina D iz sonca, lahko pomagata uživanje hrane, obogatene z vitaminom D, in jemanje dodatkov. Lahko ga najdemo v ribah, jetrih, jajčnih rumenjakih in obogatenih mlečnih izdelkih.

Vitamin D lahko pridobimo s pomočjo hrane ali sonca. Foto: Shutterstock

Vitamin E

Vitamin E zagotavlja antioksidante za zaščito kože pred poškodbami sonca in pomaga pri obnavljanju kolagena, kar je ključno za ohranjanje elastičnosti kože. Naravno je v oreščkih, semenih, špinači in avokadu.

Svojemu obroku v obrok dodajte nekaj oreščkov, ki vsebujejo vitamin E. Foto: Shutterstock

