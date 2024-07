Kako se znebiti nadležnih os?

Poletje je čas, ko se radi sproščamo na prostem, uživamo v naravi, piknikih in druženju s prijatelji. Vendar pa nam lahko letenje os pokvari to prijetno izkušnjo. Ose so lahko nadležne in tudi nevarne, zato je pomembno vedeti, kako se jih učinkovito znebiti. V nadaljevanju razkrivamo nekaj praktičnih nasvetov, ki se vam bodo pomagali znebiti os.

Odstranite vso hrano

Ose privablja hrana, zato je pomembno, da odstranite vse vire hrane z mize oziroma iz prostora, v katerem bivate. Poskrbite, da bodo smetnjaki vedno zaprti in da ne bodo prepolni. Po piknikih in obrokih na prostem pospravite ostanke hrane in posode, saj je to velikokrat razlog, da se pojavijo ose.

Hrana privablja ose, še posebej sladka. Foto: Shutterstock

Uporabite naravne odganjalce

Naravni odganjalci so odličen način, kako odgnati ose brez uporabe škodljivih kemikalij. Uporabite spodaj naštete stvari, ki bodo učinkovale bolj, kot si mislite:

Eterična olja

Nekatera eterična olja so znana po tem, da odganjajo ose. Olja, kot so olje poprove mete, olje citronela, olje evkaliptusa in olje klinčkov, lahko zmešate z vodo in pršite okoli območij, kjer želite odgnati ose.

Kis

Mešanica kisa in vode lahko deluje kot naravni repelent. Napršite jo okoli svojega prostora za piknike ali drugih zunanjih površin.

Limonin sok

Ose ne marajo vonja limoninega soka. Limonin sok zmešajte z vodo in pršite po območjih, kjer so ose pogosto prisotne.

Meta

Meta je znana po tem, da odganja različne insekte, vključno z osami. Lahko posadite meto okoli svojega dvorišča ali uporabite eterično olje mete.

Kumare

Ose ne marajo vonja kumar. Postavite rezine kumar okoli območij, kjer se ose zbirajo.

Nageljnove žbice

Vonj nageljnovih žbic je za ose neprijeten. Postavite cele nageljnove žbice v limono ali pomarančo in jih položite na mizo ali druge površine.

Česen

Zdrobljen česen lahko uporabite kot naravni repelent. Vonj česna bo odgnal ose.

Naj bo vaše družinsko druženje brezskrbno. Foto: Shutterstock

Postavite pasti za ose

Pasti za ose so preprost in učinkovit način, kako zmanjšati njihovo število. Ena izmed preizkušenih metod je uporaba sladkega sirupa ali sadnega soka, ki ga nalijete v plastenko z ozkim vratom. Ose bodo privabljene v past, vendar ne bodo mogle iz nje.

Ose privabljajo sladke snovi. Foto: Shutterstock

Redno pregledujte in odstranjujte osja gnezda

Če opazite osje gnezdo v bližini svojega doma ali na svojem dvorišču, ga je treba čim prej odstraniti. To delo je najbolje prepustiti strokovnjakom, saj lahko ose postanejo agresivne, če se počutijo ogrožene. Strokovnjaki bodo varno in učinkovito odstranili gnezdo. Odstranitve pa se lahko lotite tudi sami, pri čemer lahko uporabite različne strupe, ki bodo ubili ose.

Odstranitev osjih gnezd prepustite strokovnjakom. Foto: Shutterstock

Nosite primerna oblačila

Ose privlačijo svetle barve in močni vzorci, zato se jim poskusite izogniti, kadar ste na prostem. Nosite oblačila v nevtralnih barvah in poskrbite, da so roke in noge pokrite, kar bo zmanjšalo verjetnost pika.

Uporabite dišave, ki odbijajo ose

Nekatere dišave in vonji ose odbijajo, ne marajo predvsem vonja po evkaliptusu, sivki in limonski travi.

