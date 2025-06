V tej občini prepoved zalivanja, pranja avtomobilov in polnjenja bazenov

Iz Javnega komunalnega podjetja Prodnik so sporočili, da je na območju občine Moravče do preklica prepovedana uporaba pitne vode za vse negospodinjske namene, kot so zalivanje vrtov, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov. Razlog je v povečanem povpraševanju po vodi in visokih temperaturah, so po poračanju portala Domžalec še sporočili iz podjetja in opozorili, da za to območje ne morejo pokriti dodatnih potreb zaradi nenujne porabe vode.

Razlog za omejitev je prekomerna poraba pitne vode v času suše, kar ogroža zadostno oskrbo prebivalstva z vodo za osnovne življenjske potrebe, predvsem prehrambne in sanitarne namene, so navedli pri komunalnem podjetju. "Vodooskrbni sistem občine Moravče je občutljiv na sušne razmere, zato ne zmore pokriti dodatnih potreb, ki jih povzročajo nenujne porabe vode," so navedli.

Občane še prosijo, da ukrep dosledno upoštevajo, saj bo le tako mogoče zagotoviti zadostno količino pitne vode za vse.

Zalivanju vrta se izognite, občane pozivajo pri Javnem komunalnem podjetju Prodnik. Foto: Shutterstock

Varčevalni ukrepi drugod (za zdaj) nepotrebni

Po poročanju Domžalca v preostalih občinah, ki jih oskrbujejo isti vodovodni sistemi, to so Mengeš, Trzin in večji del občine Domžale, posebni varčevalni ukrepi niso potrebni, saj vodni viri za zdaj zadoščajo tudi v daljših sušnih obdobjih.

"Na območju vodovodnega sistema Črni Graben, ki oskrbuje občino Lukovica in vzhodni del občine Domžale, je sistem prav tako občutljiv na sušo, vendar so trenutne zaloge še zadostne," so še zapisali in dodali, da bodo razmere še naprej budno spremljali.