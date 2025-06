V pretežni del Evrope (od Francije do Ukrajine) in v Slovenijo se širi obsežno območje visokega zračnega tlaka. Ta prinaša prvi letošnji vročinski val. Na južnem delu Španije so že namerili skoraj 43 stopinj Celzija, termometri so se krepko nad 30 stopinj Celzija povzpeli tudi na večjem območju Sredozemlja (v Grčiji) in skrajnem vzhodu Evrope. Že danes bodo v Sloveniji temperature dosegle od 27 pa vse do 29 stopinj Celzija na Primorskem, vročina pa se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala.

O vročinskem valu, ki se širi nad staro celino in bi lahko vztrajal tudi dlje časa, poroča vremenski portal Severe Weather Europe. Če je začetek junija postregel s spremenljivim vremenom v večjem delu Evrope, na katerega je vplivala nenavadno vztrajna in intenzivna najnižja temperatura nad severnim Atlantikom, pa bo nadaljevanje junija ponudilo drugačno sliko.

Kako vroče bo v Sloveniji že danes in v prihodnjih dneh? Danes bo večinoma jasno. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje. V sredo bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo v severnih in severovzhodnih krajih nekoliko pooblačilo. Na Primorskem bo prehodno spet zapihala šibka burja, v notranjosti Slovenije pa jugovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 33 stopinj Celzija.

V četrtek bo precej jasno, le ponekod v severovzhodnih krajih bo sprva nekaj oblačnosti. V petek bo pretežno jasno z dnevnimi temperaturami okoli 30 stopinj Celzija.

Proti sredini junija se bo pojavil bolj stabilen vzorec, ki vodi do prvega potencialno dolgotrajnega vročinskega vala v zahodni in srednji Evropi v letošnjem meteorološkem poletju, poroča omenjeni portal.

Foto: Shutterstock

Že v zadnjih majskih dneh so na jugu Španije namerili visoke temperature, ki so 30. maja dosegle celo več kot 42 stopinj Celzija. V kraju Morón de la Frontera v okolici Seville so tako po podatkih španske meteorološke službe preteklo nedeljo namerili celo 42,9 stopinje Celzija, v ponedeljek pa je več postaj na Iberskem polotoku namerilo okoli 40 stopinj Celzija.

Vročina, ki prihaja iz severozahodne Afrike, se je že začela širiti proti zahodnemu in severnemu delu Evrope, pomaknila pa se je tudi nad Sredozemlje. Vročina se je do prve junijske nedeljske že okrepila v jugozahodni Evropi, nato se je do sredine preteklega tedna postopoma razširila v zahodno Evropo in se bo nadaljevala pod razvijajočo se toplotno kupolo (t. i. heat dome) nad severno in srednjo Evropo proti naslednjemu koncu tedna.

Vročina na Iberskem polotoku in tudi v Sredozemlju

Oblikoval se bo t. i. omega blok z vročim in suhim zrakom na sredini, na obeh straneh pa ga bosta omejevala ciklona. Napovedujejo, da bodo najvišje temperature na Iberskem polotoku ponovno presegle 40 stopinj Celzija, v Franciji bo več kot 30 stopinj Celzija, v srednji Evropi in Sredozemlju pa se bo ogrelo do okoli 30 stopinj Celzija.

Foto: Shutterstock

Prav vročinske kupole (ali toplotne kupole) delujejo kot pokrovi na loncu, ki obsežno območje visokega zračnega pritiska ujame toploto v vseh plasteh ozračja in jo zgošča ter tišči k tlom, kjer je iz dneva v dan bolj vroče. Vročinske kupole so pogosto glavni povzročitelji vročinskih valov, ki lahko, če na določenem območju vztrajajo dlje, povzročijo ekstremno sušo, z njo povezane požare, zrak pod njimi pa je zelo suh, zato ne nastanejo oblaki, ki bi prinesli padavine.

Vročinski val zajel tudi Italijo in Francijo

Italijo bo ta teden po napovedih vremenoslovcev dosegel vročinski val s temperaturami okoli 37 stopinj Celzija. Med najbolj prizadetimi deželami naj bi bile med drugim Toskana, Lacij ter južni deli z otoki. Z visokimi temperaturami narašča tudi nevarnost požarov, s katerimi se gasilci te dni spopadajo na Siciliji in v Kalabriji.

Italijo bo s prihodom afriškega anticiklona v prihodnjih dneh zajel prvi vročinski val s temperaturami okoli 37 stopinj Celzija, poročajo italijanski mediji. Najvišje temperature, zlasti od torka, pričakujejo v Toskani, Laciju, Moliseju, Bazilikati, Apuliji in Kalabrija ter na otokih Siciliji in Sardiniji, kjer bi se lahko ponekod v notranjosti dvignile tudi do 40 stopinj Celzija. Vroče in soparno vreme je pričakovati tudi drugod po državi, kjer se bo v mestih, kot so Milano, Bologna in Rim, živo srebro dvignilo do okoli 34 stopinj Celzija. Vročina naj bi trajala vse do nedelje, napovedujejo vremenoslovci.

V južni Italiji že beležijo več požarov, povezanih z visokimi temperaturami

V južni Italiji, kjer že beležijo temperature okoli 30 stopinj Celzija, je izbruhnilo več požarov zlasti na območju Palerma na Siciliji in tudi v delih Kalabrije. Tudi v predelih Francije bi lahko v prihodnjih dneh namerili vse do 40 stopinj Celzija, prav tako bodo najvišje temperature v južni in osrednji Portugalski dosegle 30 stopinj Celzija, a lahko se povzpnejo tudi 40 stopinj Celzija, zlasti v nedeljo na jugu, poroča Severe Weather.

Bo vročinski val trajal dlje?

Koliko časa bo vročinski val nad Evropo vztrajal, je za zdaj težko napovedati. Napovedi se trenutno razlikujejo, nekatere predvidevajo, da bi val lahko bil dolgotrajen. Kot kaže napoved, naj bi bila najbolj vroča nedelja, v ponedeljek pa nas bi že lahko prešla hladna fronta, ki bi lahko prinesla nekaj padavin in manjšo ohladitev.

V nadaljevanju prihodnjega tedna po trenutnih napovedih sledijo sončni in topli dnevi z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.