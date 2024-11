Kako prezimiti rastline, ki ne prenesejo mraza?

Odpadanje jesenskega listja in vse hladnejši dnevi, ko se jutranje temperature spustijo skoraj do ledišča in se dan občutno skrajša, kličejo po tem, da svoje rastline (cvetoče trajnice in pa tudi druge zelene rastline) zaščitimo pred mrazom. O tem, kdaj jih čez zimsko obdobje pospravimo v notranjost in kako jim zagotovimo dovolj svetlobe, smo spregovorili s strokovnjakinjo Katjo Malovrh iz Botaničnega vrta Ljubljana.

V novembrskih dneh so se temperature v zgodnjih jutranjih urah ponekod že približale ledišču, zato so nekateri lastniki ter ljubitelji rastlin (cvetočih trajnic in drugih zelenih rastlin) pohiteli in svoje že premestili v notranje prostore.

Spravilo odvisno od zunanjih temperatur in vrste rastlin

Kdaj je najprimernejši čas, da zunanje rastline shranimo v notranji prostor, smo povprašali strokovnjakinjo iz Botaničnega vrta Ljubljana.

Fuksije imajo živobarvno cvetje in cvetijo celo poletje vse do pozne jeseni. Foto: Shutterstock

"Glede datuma in meseca težko rečemo, ker so meseci vsako leto drugačni, kar se tiče temperature. Spravilo je odvisno od vrste rastlin. Nekatere so občutljivejše, nekatere balkonske, kot so recimo pelargonije, pa prenesejo tudi temperaturo pod pet stopinj Celzija na daljši rok. Tiste občutljivejše (sredozemske vrste) se spravi že kmalu zatem, ko temperatura pade pod deset stopinj Celzija. So pa tudi vrste, ki se smatrajo kot sobne, pa jih imajo nekateri zunaj. Te so še bolj občutljive," je povedala strokovnjakinja Katja Malovrh.

"Vrtnice brez problema prezimujejo zunaj, zato jih ni treba premakniti v notranje prostore," je dodala.

Vrtnice brez težav prezimijo zunaj. Foto: Shutterstock

Kako rastlinam zagotovimo dovolj svetlobe?

Rastlinam pa moramo v temnejšem obdobju, ko je pomanjkanje sončne svetlobe večje (zimskem času), zagotoviti tudi dovolj ustrezne (naravne) svetlobe. Kako to storimo? "Če imamo svoje rastline v prostoru, kjer so okna, ni tako velik problem, rastline lahko prestavimo bolj v bližino oken. Če govorimo o prostoru, kjer je res malo svetlobe, pa je sedaj na tržišču ogromno luči, ki so cenovno dostopne in namenjene vzdrževanju rastlin," še odgovarja strokovnjakinja iz ljubljanskega Botaničnega vrta.

