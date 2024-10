Današnjim potrošnikom je vse pomembnejše, kaj kupijo in zaužijejo, zato so pri nakupu in izbiri živil posebej pozorni na ceno in kakovost. Odpravili smo se na osrednjo ljubljansko tržnico, preverili cene desetih sezonskih oziroma osnovnih vrst sadja in zelenjave ter jih primerjali s cenami pri več trgovskih ponudnikih. O cenah in kakovosti sadja ter zelenjave na tržnici in v trgovini smo povprašali tudi mimoidoče. Kaj so povedali, si poglejte v zgornjem videoposnetku.

Osrednja ljubljanska tržnica, napolnjena z barvitimi sadeži, je v jesenskih dneh prava paša za oči, stojnice pa se kar šibijo pod težo okusnega sadja, zelenjave in drugih dobrot, ki jih ponudniki že v zgodnjih jutranjih urah dajo na plano in k nakupu vabijo mimoidoče.

Lagarde: Cene so razumne

Ljubljansko tržnico si je ogledala tudi predsednica ECB Christine Lagarde. Foto: STA Cene so se tako kot drugod tudi na tržnici povišale, a po besedah predsednice Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde, ki je ljubljansko tržnico v okviru dogajanja pred sejo sveta ECB obiskala sredi oktobra, ostajajo "razumne".

"Vedno preverim cene. To mi pove veliko o razmerah v državi. Preverila sem nekaj izdelkov, ki jih poznam, na primer avokado. Cene tega so primerljive s cenami drugod po Evropi. Cene lokalnih pridelkov zaradi zgodnje ure še niso prikazane, vendar sem prepričana, da so glede na neverjetno kakovost izdelkov razumne. Inflacija se je namreč precej znižala," je dejala ob obisku.

Katere vrste sadja in zelenjave smo primerjali?

Na tržnico smo se pretekli petek podali tudi mi in preverili cene nekaterih sezonskih oziroma osnovnih vrst sadja in zelenjave. Od sadja smo izbrali mandarine, pomaranče, limone in banane.

Foto: Ana Kovač Od zelenjave pa krompir, čebulo, zeleno solato (endivijo), rdeči radič, zeleno papriko in korenje.

Foto: Ana Kovač

Sadje in zelenjava v trgovskih centrih skoraj vsak dan v akciji

Cene zgoraj naštetih pridelkov smo nato preverili še pri trgovskih ponudnikih Spar, Mercator, Tuš, Lidl in Hofer, vse na petek, 25. oktobra 2024. Hofer in Spar sta nam na naše zaprosilo cene poslala, poleg tega smo cene v trgovini preverili tudi sami, iz Tuša so nam odgovorili, da lahko cene preverimo sami, iz Mercatorja nismo prejeli odgovora, zato smo cene prav tako preverili sami, iz Lidla pa so nam odgovorili, da "imajo v ponudbi več vrst omenjenih živil, na primer glede na vrsto, gramaturo, način pridelave, poreklo ipd., zato enoznačnega odgovora glede cen ne morejo podati". Tudi v Lidlu smo jih zato preverili sami.

Omeniti velja, da smo pri vseh trgovskih ponudnikih upoštevali cene nepakiranega sadja in zelenjave, torej tistega, ki ga naberemo in stehtamo sami. Za mersko enoto smo izbrali en kilogram, izjema sta rdeči radič in zelena solata, katerih cena je pri nekaterih trgovcih določena na kos.

Ljubljanska tržnica je v jesenskih dneh prava paša za oči. Foto: Ana Kovač

Trgovci so nas opozorili, da imajo skoraj vsak dan kakšno vrsto sadja ali zelenjave v akciji, zato smo upoštevali tudi ta vidik. V tabeli so tako zapisane redne cene sadja in zelenjave, vrsta sadja in zelenjave, ki je bila ta dan prodajana po akcijski ceni, pa ima poleg napisano še akcijsko ceno. Opozorimo naj še, da Lidl v petek 25.10. v ponudbi ni imel rdečega radiča in zelene solate.

Kakšne so bile cene omenjenih pridelkov na ljubljanski tržnici in pri posameznih trgovcih v petek 25.10. 2024, si poglejte v tabeli spodaj.

Večina sadja in zelenjave najcenejša v Hoferju, vendar ...

Gledano v celoti je iz zgornjih podatkov razvidno, da so cene sadja in zelenjave najvišje na tržnici, med trgovci v Mercatorju, najnižje pa v Hoferju, kar so potrdili tudi nekateri naši sogovorniki. "Če kupiš v Hoferju, se ti morda pozna, v ostalih trgovinah pa ne," je dejala nakupovalka, ki sadje in zelenjavo raje kot v trgovskih centih kupi na tržnici.

"Domače je domače, lokalno je boljše," so dejali sogovorniki, ki so se s polnimi vrečkami vračali s tržnice. Foto: Ana Kovač Ob tem je treba opozoriti, da Hofer pri konkurenci ažurno popisuje redne cene primerljivega sadja in zelenjave ter na podlagi tega spreminja cene izdelkov na prodajnih mestih. Prav to je razlog, da so cene pri njih velikokrat najcenejše, a ker sta sadje in zelenjava tudi pri drugih ponudnikih redno v akciji, to vedno ne drži. Tako se je izkazalo tudi v našem primeru.

Namreč, če na ceno vsake vrste sadja in zelenjave, ki smo jo uvrstili v primerjavo, gledamo posebej, ugotovimo sledeče. Krompir, čebulo, zeleno papriko, korenje in limone bi glede na redno ceno 25. oktobra najceneje dobili v Hoferju. Redna najnižja cena mandarin je bila enaka v Hoferju in Mercatorju, a je bila cena mandarin ta dan v Hoferju znižana in zato najnižja. Banane bi bile po redni ceni najcenejše v Sparu in Hoferju, a je bila ta dan cena banan najnižja v Mercatorju in Tušu, kjer so jih prodajali po akcijski ceni. Pomaranče bi bile po redni ceni najcenejše v Sparu, po akcijski ceni v Lidlu. Ceni radiča in zelene solate sta med trgovci težko primerljivi, saj ju ponekod prodajajo na kilogram, drugje na kos.

Kakovost pred ceno?

Seveda kupce poleg cene zanimata tudi kakovost in poreklo sadja ter zelenjave. "Domače je domače, lokalno je boljše," so dejali sogovorniki, ki so se s polnimi vrečkami vračali s tržnice. Ponudniki so sicer priznali, da tudi na tržnici vse ne more biti domače, trudijo pa se, da je domačega čim več. Največ slovenskega imajo poleti, jeseni je slovenske večina zelenjave, od sadja pa jabolka, maline, jagode, ponekod tudi kaki in grozdje.

Več utrinkov s tržnice v spodnji fotogaleriji:

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Pri trgovcih zelena paprika iz Španije in Italije, mandarine iz Hrvaške

Kaj pa pri veletrgovcih? "V Lidlu Slovenija se trudimo, da odkupimo čim več sadja in zelenjave lokalnih dobaviteljev. Iz tujine dokupujemo izključno izdelke, ki jih pri nas sploh ni mogoče pridelati ali pa niso na voljo v količinah, ki jih potrebujemo," so nam sporočili iz Lidla, podobno pravijo tudi drugod.

Med pregledovanjem smo nato ugotovili, da ima vseh pet trgovcev večino zelenjave iz Slovenije, izjema je radič v Tušu, ki je iz Italije, prav tako zelena solata iz Hoferja. Lidl rdečega radiča in zelene solate v petek ni imel v ponudbi, zato porekla nismo mogli preveriti. Zeleno papriko vsi trgovci dobavljajo iz Španije ali Italije.

Vsi trgovci so imeli na policah mandarine iz Hrvaške, limone iz Turčije ali Španije, banane iz Ekvadorja, Kostarike, Kameruna ali Kolumbije, pomaranče pa z izjemo Hoferja (Argentina, Južna Afrika, Urugvaj, Zimbabve) in Lidla (Zimbabve) iz Španije.