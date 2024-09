Danes obeležujemo svetovni dan kave. Prebivalec Slovenije doma porabi v povprečju tri kilograme kave na leto, največ pa je uvozimo iz Brazilije, kažejo podatki državnega statističnega urada. In ravno to dejstvo lahko ogrozi naše prihodnje uživanje v skodelici kave. Brazilija je namreč močno na udaru vremenskih nevšečnosti, količine pridelka upadajo, cene pa letijo v nebo.

Brazilija je med vodilnimi proizvajalkami kave na svetu. Sorta arabica, ki je pridelajo največ, je tudi svetovno merilo za terminske pogodbe za kavo. Arabica predstavlja 75 odstotkov svetovne proizvodnje in kar 40 odstotkov celotne svetovne ponudbe pridelata Brazilija in Kolumbija.

Letine kave, kot še marsikatero drugo surovino, vse bolj ogrožajo neugodne vremenske razmere, saj Brazilija doživlja najbolj sušno obdobje v zadnjih 40 letih, vprašanje je tudi, ali bo vsakoletno oktobrsko deževje zadostovalo.

Foto: Shutterstock Posledica vse manjših in vse bolj negotovih količin pridelka je, da cene kave nenehno naraščajo. Tako so cene arabice v zadnjem letu poskočile za skoraj 80 odstotkov.

Terminske pogodbe za kavo arabica so se dvignile nad 2,33 evra za funt (0,45 kilograma) in dosegle novo najvišjo vrednost v 13 letih, kažejo podatki spletne strani Trading Economics.

Tudi robusta, druga najbolj razširjena kavna sorta, je na udaru vremenskih ujm, saj je tajfun Yagi prizadel velikega pridelovalca kave Vietnam, letina pridelka kave v regiji pa je zato vprašljiva. Robusta predstavlja preostalih 25 odstotkov svetovne pridelave. Poleg Vietnama, ki pridela 15 odstotkov svetovne ponudbe, so med drugimi velikimi izvozniki še Indonezija, Peru, Indija, Uganda, Etiopija, Mehika in Slonokoščena obala.

Cena kave je samo od začetka letošnjega leta zrasla za dobrih 44 odstotkov glede na trgovanje s pogodbo za razliko (CFD), ki sledi primerjalnemu trgu za to blago. V preteklosti je kava rekordno vrednost dosegla aprila 1977, ko je funt kavnih zrn stal 3,05 evra.

Ne le vreme, tudi druge nevšečnosti klestijo pridelek

Napete razmere – ne le vremenske, pač pa tudi politične negotovosti in gospodarska nestabilnost večjih pridelovalk – povzročajo skrbi tako pridelovalcem kot tudi potrošnikom.

Foto: Shutterstock Kavovec je rastlina, ki je precej občutljiva na temperaturne in padavinske spremembe, skrb zbujajo tudi vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi. A ne le podnebni pogoji, tudi gospodarske in politične razmere prispevajo k naraščanju cen kave.

Pridelovalce je med drugim prizadelo pomanjkanje delovne sile kot posledica pandemije covid-19, kar je zmanjšalo produktivnost, poleg tega pa so se zvišali tudi stroški prevoza zaradi omejitev in motenj v dobavnih verigah.

Negativno na pridelavo vplivajo tudi nestabilne politične razmere v nekaterih državah, prejemki kmetov so pičli, zato se hkrati krčijo tudi naložbe v kmetijsko tehnologijo in vzdrževanje plantaž, na daljši rok pa to prinese slabšo kakovost in količinsko revnejši pridelek.

Kitajci in Indijci vse večji pivci kave

Kljub vsemu pa povpraševanje po kavi nenehno narašča, predvsem zaradi rasti srednjega razreda v Aziji, zlasti na Kitajskem in v Indiji, kjer se poraba kave hitro povečuje. Naraščajoče povpraševanje pa ustvarja dodaten pritisk na že tako omejeno ponudbo, kar dodatno povečuje cene.

Cene skodelice kave so tako za potrošnike vse višje, težko pa pričakujemo, da se bodo v prihodnje umirile, če se pridelovalne prakse ne bodo izboljšale, zlasti pa, če se bodo svetovne podnebne razmere še naprej vrtoglavo slabšale.

Praznovanje dneva, posvečenega kavi, se je sicer pričelo v okviru razstave Expo 2015 v Milanu, organizirala pa ga je Mednarodna organizacija za kavo.