Kje spiti dobro kavo? To je prvo vprašanje, ki si ga zastavi vsak ljubitelj kave, ko obišče neko mesto. Seznam, ki ga je objavil portal Big 7 Travel, bo zdaj pomagal marsikomu. Objavili so namreč lestvico 50 najboljših kavarn v Evropi, med katerimi so tudi slovenske, hrvaške in srbske, pri čemer se je slovenska uvrstila najvišje, na 22. mesto.

Gre za ljubljansko kavarno Tozd, ki je na Cankarjevi cesti. Posebnost predstavlja knjižnica, ki deluje na princip "vzemi in prinesi". Obiskovalec lahko tako vzame knjigo, v zameno pa podari drugo, ki je ne želi več.

Katere so najboljše kavarne v Evropi, si oglejte v spodnjem posnetku:

Hrvaška kavarna Quahwa, ki jo najdemo na ulici Nikole Tesle v Zagrebu, se je uvrstila na 41. mesto, srbska UZITAK na ulici Hilandarska v Beogradu pa na 37. mesto. Med nam bližjimi so še Cafe Schwarzenberg, Fenster Cafe in GOTA Coffee na Dunaju, Madal Cafe in Espresso Embassy v Budimpešti ter Pave v Milanu.

