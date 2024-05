Ob tej ceni Hrvati ostali brez besed: "Pripraviti vas moramo, če se sploh odpravljate na naše morje"

"Pripraviti vas moramo na prihajajočo sezono, če se sploh odpravljate na naše morje," so besede, s katerimi se začne članek na Danes.hr, v katerem so pokazali račun za kavo na hvarski rivi.

Kot so pojasnili v nadaljevanju, je lani februarja kava na Hvaru stala 22 kun, torej 2,92 evra, v sezoni pa je bila v priljubljeni kavarni cena kave 4,1 evra.

Za kavo 4,50 evra

Letos pa se lestvica nevarno dviga. Zadnji račun s Hvara tako kaže, da je gost za kavo v omenjeni kavarni na hvarski rivi odštel 4,50 evra, v stari valuti torej 33,91 kune.

Od marca 2023 do marca letos se je kava na Hrvaškem podražila za 7,4 odstotka. Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL "Novica o računu za kavo, na katerem je natisnjena vrtoglava cena, za naša obalna mesta v poletni sezoni ni nič novega, a očitno so nas še vedno presenetili. Kava je z letošnjo poletno sezono postala luksuz," so sklenili.

Od marca 2023 do marca letos se je kava na Hrvaškem podražila za 7,4 odstotka, kar je najvišja rast med državami EU. Drugo najvišjo rast v EU je imela Romunija, 6,8-odstotno, tretjo pa Bolgarija s 6,6-odstotno podražitvijo kave. Na ravni celotne EU je bila rast minimalno enoodstotna, številne države pa so zabeležile precejšen padec cen.