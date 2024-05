V Dubrovniku od 1. maja veljajo nove cene parkiranja, ki so skoraj dvakrat dražje od prejšnjih, poroča Slobodna Dalmacija.

S 1. majem dubrovniška parkirišča zaradi visokih cen niso več dostopna "navadnim" državljanom ali delavcem, temveč samo turistom. Že drugič v dveh mesecih so se po novem ceniku komunalnega podjetja Sanitat podražile cene parkirišč in prešle na poletni, turistični režim.

Aprila je denimo na Pilu, najdražjem parkirišču v mestu, cena s 5,30 evra poskočila na 10 evrov na uro. Prva in tretja cona sta aprila stali 0,70 evra, od danes staneta 1,30 evra, druga cona pa je bila aprila 2,50 evra, po novem pa vas bo stala kar 6,60 evra na uro.

Dnevna karta za parkirišče tudi do 200 evrov

Dnevna karta na Pilu je stala 106,18 evra, od danes naprej bo zanjo treba odšteti 199,08 evra. V prvi in drugi coni cena dnevnega parkiranja po novem znaša 132,72 evra, kar je dvakrat več kot v aprilu, ko je bila 53,09 evra. V tretji coni je dnevno parkiranje z 8,63 evra poskočilo na 17,25 evra.

Tedenska karta v drugi coni za Ulico Vlaha Bukovca, ki je stala 39,80 evra, se je podražila na 199,10 evra, mesečna pa znaša 530,89 evra. Tedenska karta v drugi coni je bila 19,90 evra, zdaj je 53,10 evra, mesečna karta v isti coni pa je namesto 53 evrov poskočila na 172,54 evra.

Parkiranje na najdražjem javnem parkirišču je plačljivo vsak dan 24 ur na dan, v prvi poslovni coni je parkiranje plačljivo od 6. do 22. ure, v drugi coni od 6. do 2. ure, v tretji od 6. do 22. ure, v četrti pa 24 ur na dan.