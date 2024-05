Za Hrvaško napovedano zelo nestabilno vreme: rumeni alarm skoraj za celo državo

Danes bo spremenljivo oblačno z vmesnimi sončnimi obdobji. Predvsem od sredine dneva bodo ponekod padavine in krajevne plohe z grmenjem, možni so tudi močnejši nalivi, napovedujejo meteorologi državnega hidrometeorološkega zavoda Hrvaške. Pihal bo šibak do zmeren, na Jadranu zmeren do okrepljen južni veter, popoldne jugozahodnik. Temperature na Hrvaškem bodo med 19 in 24 stopinj Celzija.

Za skoraj vso Hrvaško je za danes vklopljen rumeni vremenski alarm. Sprožili so ga zaradi nevihte, ki bi lahko zajela osrednjo Hrvaško, Slavonijo, Dalmacijo, Istro in otoke. Mirno bo le na območju Karlovca in Gospića, napovedujejo na DHMZ.

Tudi jutri ne bo boljše

Tudi za petek napovedujejo spremenljivo in nestabilno vreme s padavinami in nalivi, ki bodo ponekod lahko tudi močnejši. Pihal bo šibak do zmeren zahodni in jugozahodni veter. Jutranja temperatura bo od 7 do 12 stopinj Celzija, ob morju od 11 do 14 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa večinoma od 16 do 21 stopinj Celzija.

Temperature morja ob sedmi uri so se gibale okoli 16 stopinj Celzija.

Foto: DHMZ