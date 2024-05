Vreme ne bo zdržalo: napovedujejo nalive, močan veter, celo točo in sodro

Vreme za 1. maj ne bo ravno povsem zdržalo, kot smo pričakovali, napovedujejo na Neurje.si. V popoldanskih urah se bodo namreč od juga proti severu pričele pojavljati padavine v obliki ploh in neviht, ki pa ne bodo močnejše narave. Nevihte lahko tako spremljajo močan veter in nalivi, lokalno pa je možna tudi manjša toča ali sodra. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija.