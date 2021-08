21 mrtvih, številni pogrešani; avtomobile je razmetalo kot igrače, hiše odneslo s temeljev #video

Po hudih poplavah, ki so v soboto zajele okrožje Humphreys v srednjem Tennesseeju, je umrlo najmanj 21 ljudi, poročajo lokalni mediji.

''V zadnjih dneh smo doživeli tragično izgubo življenj,'' je v nedeljo zvečer na novinarski konferenci dejal Grant Gillespie, direktor policije in gasilcev v Waverlyju v Tennesseeju.

Prav mesto Waverly blizu Nashvilla je med najbolj prizadetimi, poškodovana je infrastruktura, poplavljene so šole, na stotine domov in drugi objekti. ''Za okrevanje bomo potrebovali zvezno pomoč,'' je novinarjem dejal šerif okrožja Humpreys Chris Davis, ki je ljudi še prosil, naj ostanejo zunaj poplavljenega območja, medtem ko še teče iskalna akcija za pogrešanimi.

Our swiftwater crews spent the day assisting in Humphreys County. The damage observed is devastating. Please keep Humphreys, Dickson, and Hickman Counties in your thoughts and prayers as they work to rebuild and recover. #middletnwx #tnwx #flooding pic.twitter.com/wiuBrMecxu — Williamson County Rescue Squad (@WCRescueSquad) August 22, 2021

Najgloblje sožalje ob nenadni in tragični izgubi življenj je že izrazil tudi ameriški predsednik Joe Biden in že odobril pomoč za zvezne države Rhode Island, Connecticut in New York. ''Ponudili bomo vso pomoč, ki jo potrebujejo v teh groznih trenutkih,'' je dejal.

Pres. Joe Biden remarks on the deadly floods in Tennessee that killed at least 16 people, with 51 missing: "We've reached out to the community and we stand ready to offer them support." https://t.co/1wUZRZKIny pic.twitter.com/PmYSJ6Ba7F — ABC News Politics (@ABCPolitics) August 22, 2021

Sobotne padavine so po meritvah nacionalne vremenske službe podrle rekord 24-urnih padavin na jugu države. Agencija za obvladovanje izrednih razmer v Tennesseeju pa je ljudi še opozorila, naj se izogibajo potovanjem v okrožjih Humphreys, houston, Dickson in Hickman. Rdeči križ je že odprl številna zavetišča za nujne primere. Zadnja vremenska napoved je spodbudna, v naslednjih nekaj dneh v Tennesseeju ne pričakujejo večjih padavin.