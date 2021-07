Hude poplave na Kitajskem: voda odnaša avtomobile in ljudi, potniki na vlaku ujeti 40 ur #video

Močno deževje je zajelo osrednji del Kitajske in povzročilo silovite poplave. Skoraj 200 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Voda je poplavila ceste in podzemno železnico. 700 potnikov je za 40 ur ostalo ujetih v poplavljenem vlaku. Najmanj 12 ljudi je umrlo, nekaj je bilo ranjenih, več sto pa jih še ostaja ujetih pod zemljo.

Več kot deset mest v kitajski provinci Henan v osrednjem delu države, vključno s prestolnico Henana Žengžou, so v zadnjih dneh prizadele rekordne padavine, ki so jim sledile uničujoče poplave.

Silovito deževje, po ocenah meteorologov celo najhujše v tisoč letih, se je začelo pretekli konec tedna, poplave pa so bile najhujše v torek ponoči. Ljudem na terenu pomagajo vojaki in reševalci. Odpovedani so številni leti, prav tako so prekinjene železniške povezave. Ceste so poplavljene, deroča voda odnaša avtomobile in ljudi. Voda jim je segala skoraj do pasu.

Potniki v vodi in blatu ujeti kar 40 ur

Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, kako je voda v času popoldanske prometne konice poplavila podzemno železnico v mestu Žengžou. Okoli 700 potnikov je na vlaku ostalo ujetih kar 40 ur, poroča BBC. Več sto ljudi so medtem uspešno rešili, več sto jih še ostaja ujetih pod zemljo. Najmanj 12 ljudi je umrlo, nekaj je bilo ranjenih.

Okoli 200 tisoč prebivalcev tega več kot desetmilijonskega mesta so evakuirali.

V mestu Sišui so ljudje ostali ujeti na strehah svojih stanovanj. Ker ne znajo plavati, je bil zanje najvarnejši kraj prav straha, a zdaj se bojijo, da bo deroča voda s seboj odnesla tudi njihove hiše.

Voda je zajela tudi vrtec v mestu Žengžou. 150 otrok in učiteljic so reševalci iz poplavljene stavbe rešili v plastičnih zabojih.

150 kids and teachers of a kindergarten in Zhengzhou rescued pic.twitter.com/lKDxvvtmrI — CGTN (@CGTNOfficial) July 21, 2021

Razglašen najvišji vremenski alarm

V Henanu z okoli 94 milijoni prebivalcev so razglasili najvišji vremenski alarm. Pod pritiskom vode je popustilo več jezov, še nekaj jih ima razpoke in grozi, da bodo popustili, številne reke in jezera so prestopili bregove. V boju z naravno katastrofo pomagajo vojaki.

Kitajski predsednik Ši Džinping je danes sporočil, da je položaj "izjemno resen", protipoplavni ukrepi pa "na kritični stopnji", zato je vsem ministrstvom odredil, da je njihova prva naloga poskrbeti za "varnost ljudi in njihovega imetja", je poročala kitajska državna tiskovna agencija Šinhua.

Razlogov za neobičajno močno deževje je več. K trenutnim poplavam zagotovo prispeva globalno segrevanje, ki je posledica podnebnih sprememb.