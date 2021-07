Merklova ob obisku poplavnih območij zagotovila takojšnjo pomoč

Nemška kanclerka Angela Merkel je danes že drugič v nekaj dneh obiskala zahod Nemčije, ki so ga prizadele smrtonosne poplave. Prizadetim je zagotovila takojšnjo neposredno pomoč in ocenila, da bo trajalo več mesecev, preden bodo znova vzpostavili cestne in železniške povezave na območju.

Merklova je danes ob obisku kraja Bad Münstereifel v Severnem Porenju-Vestfaliji dejala, da bodo naredili vse, da bo denar čim prej prišel do ljudi.

"Zdaj moramo pogledati, kaj je delovalo in kaj ni, ne da bi ob tem pozabili, da so bile to poplave, kakršnih nismo videli zelo, zelo dolgo," pa je dejala glede kritik, da so ljudi prepozno opozorili pred poplavami.

Ob umikanju vode postaja vse bolj jasna tudi škoda na infrastrukturi, uničene so ceste, tiri, mostovi, mobilna in električna omrežja, plinovodi in vodovod. Na najbolj prizadetih območjih so železniške povezave tako hudo poškodovane, da jih bodo zgradili na novo ali obsežno sanirali, so sporočili iz Nemških železnic (DB). Poškodovanih je za okoli 600 kilometrov tirov.

Merklova je danes ocenila, da bodo potrebovali več mesecev za obnovo infrastrukture. Med obiskom, na katerem jo je spremljal ministrski predsednik te dežele in kanclerski kandidat krščanskih demokratov Armin Laschet, si je ogledala tudi skladišče s pomočjo.

Kanclerka si je že v nedeljo ogledala prizadeta območja v Porenju-Pfalški, kjer jo je spremljala tamkajšnja ministrska predsednica Malu Dreyer.

Poplave v Nemčiji so terjale že skoraj 170 življenj, od tega 121 v Porenju-Pfalški, 47 pa v Severnem Porenju-Vestfaliji. V obeh deželah se bojijo, da bo število še naraslo. Medtem pa se nadaljuje tudi odpravljanje posledic poplav. Številni kraji so sicer še vedno težko dostopni. Ob tem se bojijo pospešitve širjenja okužb z novim koronavirusom.