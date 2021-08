Benetke meter pod vodo, nenavadno za avgust #video #foto

Znameniti Trg Sv. Marka v Benetkah se je sinoči znašel pod vodo, ki je narasla za en meter. Poplave v Benetkah so sicer pogoste jeseni in pozimi, najbolj katastrofalne so bile leta 2019, ko so povzročile za več sto milijonov evrov škode. Visoka gladina v noči na ponedeljek tokrat ni povzročila večjih nevšečnosti.

Trg Sv. Marka je konec tedna poplavilo kar dvakrat med visokimi vodostaji, znanimi kot "fami alta" (visoke vode), kar je za avgust precej nenavadno.

Po poročanju tujih medijev se je v nedeljo zvečer vodostaj dvignil za več kot en meter, turisti pa so bili precej presenečeni. Najbolj so se zabavali otroci, ki so čofotali po vodi, drugi so plesali, vse skupaj pa je popestril pianist, ki ga naraščanje vode ni ustavilo pri igranju.

Omenjeni trg je bil pod vodo tudi v soboto, ko se je namerjena gladina dvignila za slab meter. "Fami alta" so posledica večih dejavnikov, ki so jih podnebne spremembe še dodatno poslabšale – od naraščajoče gladine morja do visokega plimovanja in posedanja kopnega. V tem mestu na vodi so poplave sicer najpogostejše v jesenskih in zimskih mesecih.