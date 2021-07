Na območju Ljubljane meteorna voda vdira v kleti stanovanj, gasilci že na terenu

Ob močnejšem nalivu na območju Ljubljane Uprava za zaščito in reševanje beleži že okoli 50 klicev zaradi poplavljanja meteorne vode, je razvidno z njihove spletne strani. Na ljubljanski Gasilski brigadi povedali, da voda vdira v kleti stanovanjskih objektov ter da so gasilci že na terenu.

Voda je v prestolnici zalila tudi ceste in nekatere podvoze, zaradi česar je promet oviran.

O tem poroča tudi prometno-informacijski center za državne ceste in dodaja, da so ponekod po Sloveniji nevihte z nalivi, sunki vetra, lahko tudi točo, zato voznike pozivajo, naj prilagodijo hitrost in način vožnje danim razmeram. Ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih je nevarno in prepovedano, so še opozorili.