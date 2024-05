Na Jadranu danes občutno hladneje kot prejšnje dni

Hrvaški vremenoslovci za danes napovedujejo delno oblačno in nestabilno vreme. Ob zmernem razvoju oblačnosti bodo predvsem popoldne in zvečer ponekod možne padavine in plohe, lahko tudi močnejši nalivi. Na Jadranu bo pihal zmeren in močan južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija.