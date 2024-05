Ponoči bo občasno deževalo, pojavljale se bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje, ki je sicer za celotno državo za prihajajočo noč in za četrtek izdala rumeno opozorilo.

V četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, več sonca bo na vzhodu. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, v severozahodni Sloveniji okoli 14 stopinj Celzija.

Arsova (rumena) opozorila za noč na četrtek in prihajajoče dni. Foto: Arso

"Padavine bodo pozno popoldne in zvečer vse pogostejše in se bodo pojavljale tudi drugod po Sloveniji. Vmes bodo tudi nevihte. Računati je treba, da bo zračna masa bolj nestabilna, kot v v zadnjih padavinskih dneh, zato bodo tudi padavine lahko bolj intenzivne. Še vedno bo toplo," so pri Agenciji RS za okolje zapisali v objavah na njihovih profilih na družbenih omrežjih.

Zjasnilo se bo šele v soboto

V petek bo medtem večinoma oblačno z občasnimi padavinami. V soboto se bo postopno delno zjasnilo, predvsem zjutraj in dopoldne se bodo še pojavljale plohe.