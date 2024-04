Cene trajektov se od lani niso spremenile in tudi ni napovedanih podražitev. Te so namreč korenito zvišali že lani, ko so v povprečju zrasle za približno 20 odstotkov.

So pa v letošnjem letu ponekod podaljšali obdobje glavne sezone, ko so cene vozovnic višje kot zunaj sezone. Glavna sezona sicer večinoma traja od 1. junija do konca septembra, na nekaterih linijah pa so glavno sezono raztegnili na vse leto.

Tako je denimo na obeh trajektnih linijah na otok Cres, kjer od januarja trajekt vozi pogosteje. Podobno je tudi na trajektni liniji za otok Brač, iz Splita do Supetarja, kjer glavna sezona traja od 23. marca do 27. oktobra, ter na trajektu za Rab, iz Stinice do Mišnjaka, kjer bo cenik glavne sezone veljal od 1. maja do 20. septembra.

Otroci do dopolnjenega tretjega leta imajo prevoz s trajekti praviloma brezplačen, od 3. do dopolnjenega 12. leta pa je cena približno polovična.

Rezervacija, da ne ostanemo na suhem

Za daljše trajektne linije je v času glavne sezono dobro urediti rezervacijo, vozovnice družbe Jadrolinija pa je mogoče kupiti prek mobilne aplikacije. Kljub rezervaciji je treba biti v pristanišču vsaj 45 do 60 minut pred odhodom.

Vozovnice za določen čas odhoda se za vozila prodajajo na naslednjih državnih trajektnih linijah:

Valbiska - Lopar

Zadar (Gaženica) – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Molat – Ist

Zadar (Gaženica) - Ist - Olib - Silba- Premuda - Mali Lošinj

Zadar (Gaženica) - Brbinj (Dugi otok)

Zadar (Gaženica) - Bršanj - Rava - Mala Rava

Šibenik - Zlarin - Obonjan - Kaprije - Žirje

Split - Vis

Trogir (Soline) - Drvenik Mali - Drvenik Veli

Split - Stari Grad (Hvar)

Split - Rogač (Šolta)

Split - Vela Luka (Korčula) - Ubli (Lastovo)

Sumartin (Brač) – Makarska

Dubrovnik - Koločep - Lopud - Suđurađ (Šipan)

Na linijah, kjer rezervacije niso potrebne, je z vnaprej kupljeno vozovnico mogoče potovati znotraj celega dneva, medtem ko rezervacija velja le za točno določeno uro.

Kjer rezervacija ni potrebna se vkrcanje izvede po vrstnem redu prihoda v pristanišče. Ker prevozniki na teh linijah ne zagotavljajo vkrcanja ob želeni uri, priporočajo prihod v pristanišče eno do dve uri pred želeno uro odhoda, pri nekaterih linijah med turistično sezono pa tudi prej.