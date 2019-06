S tričlansko družino na hrvaške otoke: trajekt stane več kot gorivo

Kdor poleti potuje na dopust na Hrvaškem, bo moral upoštevati tudi stroške cestnin in v primeru potovanja na otoke tudi trajektov. Pot za tričlansko družino iz Ljubljane v Dalmacijo in nazaj lahko s stroški goriva, cestnin in trajektov znaša tudi okrog 150 evrov, trajekti pa so ponekod celo najvišja stroškovna postavka. Jadrolinija sicer od letos omogoča

Začetek junija prinaša tudi prve dopustniške dni. Slovenci še vedno najraje potujemo na Hrvaško. Statistični urad je pravkar sporočil, da je bila ta lani ciljna destinacija 61 odstotkov zasebnih potovanj Slovencev v tujino.

Zato smo preverili, koliko bi tričlanska družina porabila za pot do oddiha v nekaterih bolj oddaljenih krajih na Hrvaškem. Tam so v začetku leta že podražili cestnine, cene prevozov s trajekti pa letos v glavni sezoni ostajajo enake kot lani.

Kot uporabni novosti omenimo aplikacijo hrvaškega prevoznika Jadrolinije, ki omogoča nakup ladijskih vozovnic na spletu (več izveste s klikom na povezavo), ter novo pridobitev Googlovih Zemljevidov (Google Maps), ki med vožnjo po cestah na Hrvaškem z vklopljenimi navodili za iskanje poti po novem prikazujejo tudi znane lokacije radarjev

Vožnja s trajektom občutno podraži potovanje

Tričlanska slovenska družina bi s povprečnim osebnim avtomobilom tako za pot do Zadra v severni Dalmaciji porabila dobrih 30 evrov, od tega vsaj 56 hrvaških kun (7,5 evra) za cestnino med uvozom Bosiljevo in prvim izvozom za Zadar. Še precej višji so stroški poti na otoke, ko je treba prišteti še prevoz s trajekti. Ta namreč v mnogo primerih celo presega strošek goriva, ki bi ga družina imela za celotno pot.

Pri primerjavi stroškov za otok Krk je cena 35 kun (označena kot strošek za trajekt) namenjena plačilu mostnine.

Na otok Hvar trajekti vozijo z dveh glavnih izhodišč, iz Splita in Drvenika. Daljša vožnja s trajektom pomeni višjo ceno prevoza, a na drugi strani manjši strošek cestnin in goriva. Pri izbiri poti je ključna končna destinacija posameznika, ki temu prilagodi tudi izbor trajektne linije. Foto: Pixabay

Voznik ni vključen v vozovnico avtomobila

Pri trajektu je namreč treba posebej plačati vozovnico za avtomobil, za voznika (ta ni vštet v ceno avtomobila) in vse potnike. Za otroke, stare od tri do 12 let, velja nižja cena. Vozovnic so oproščeni le vozniki avtobusov (enako tudi njihovi potniki) in tovornjakov z maso do deset ton.

Tako bo 15-minutna trajektna vožnja tričlanske družine z osebnim avtomobilom na otok Pag stala 138,5 kune (18,6 evra).

Dilema turistov v Dalmaciji: dražji trajekt ali večja poraba goriva in višja cestnina?

Do nekaterih otokov je mogoče s trajekti priti z različnih izhodišč, kar lahko občutno vpliva na končno ceno. Zelo izrazit je primer Hvara, ki omogoča trajektni prevoz iz Splita in tudi iz Drvenika. Pri prvem je vožnja s trajektom daljša in dražja, pri drugem pa je treba upoštevati večjo porabo goriva in tudi višjo cestnino. Pri izbiri poti na otoke je pomembna tudi končna destinacija potovanja.

Hrvati so sicer letos začeli graditi most na polotok Pelješac, prav omenjene povišane cestnine na področju istrskega ipsilona pa so usmerjene v nabor sredstev za gradnjo dodatne cevi predora pod Učko, gradnjo avtoceste do Matuljev pri Opatiji ter gradnjo nove 28-kilometrske avtoceste od Pazina do predora Učka.