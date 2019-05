Novost za voznike tudi na Hrvaškem, Slovenci ne moremo biti dobre volje

Googlov Zemljevid (Google Maps), najbolj priljubljena mobilna aplikacija za navigacijo, bo med vožnjo po cestah na Hrvaškem z vklopljenimi navodili za iskanje poti od zdaj naprej prikazoval tudi znane lokacije radarjev . To bo lahko v pomoč tudi Slovencu, ki se bo z avtomobilom poleti odpravil na hrvaško obalo, ne bo pa je mogel uporabljati doma. Google je pri širitvi nove funkcije namreč pozabil na Slovenijo, dobili pa so jo skoraj v vseh sosednjih in bližnjih državah.

Kdor si bo z Googlovo navigacijo v prihodnje pomagal pri iskanju poti na Hrvaškem in še v nekaj deset drugih državah, bo ob približevanju znani lokaciji merjenja hitrosti na zemljevidu lahko opazil simbol za radar s klicajem.

Foto: Android Police

Pri načrtovanju poti bodo na radarje, če bo pot peljala mimo njih, medtem opozorile oranžne ikone, v katerih bo narisana bela kamera.

Foto: Reddit / Where_is_dutchland

Podobna funkcija je sicer že nekaj časa na voljo v vozniški aplikaciji Waze, katere lastnik je Google od leta 2013, radarje pa voznikom oziroma uporabnikom prikazuje tudi v Sloveniji.

Ista lokacija v aplikacijah Zemljevid oziroma Google Maps (levo) in Waze (desno). Waze voznika opozori, da se približuje lokaciji merjenja hitrosti in kje natanko sta postavljena radarja, Googlov Zemljevid pa ne. Foto: Matic Tomšič

Google opozarjanje na lokacije merjenja hitrosti v aplikacijo Zemljevid (Google Maps) sicer širi zato, ker ima ta neprimerno več uporabnikov, a ne le zaradi tega, ker jim Google želi ugajati, temveč predvsem zato, ker je Zemljevid vse bolj privlačna platforma za oglaševalce.

Slovenijo Google uvršča med države tretjega sveta



Prikaz lokacij radarjev v aplikaciji za navigacijo Google Maps je po najnovejši širitvi storitve, ki jo je v sredo potrdil Google, zdaj na voljo uporabnikom v 43 državah.



Na seznamu najdemo tako rekoč vse države srednje in zahodne Evrope z izjemo Švice, Nemčije in Francije, kjer je opozarjanje na lokacije radarjev prepovedano z zakonom. Pokrit je tudi precejšen del Balkana, ob Hrvaški je storitev na voljo tudi v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Bolgariji, Romuniji in Grčiji.



Prednost pred našo državo so dobile tudi Andora, ki ima približno 130-krat manj kilometrov cest od Slovenije, štiri države z Arabskega polotoka in celo afriški Zimbabve.

Preberite tudi: