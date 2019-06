Jadrolinija: Od zdaj lahko vozovnico za trajekt kupite z mobilno aplikacijo

Aplikacija v hrvaškem in angleškem jeziku ponuja hitrejši pristop do informacij, kot so cene vozovnic, vozni red in stanje v ladijskem prometu, je objavila Jadrolinija na svoji spletni strani.

Z novo aplikacijo želijo zmanjšati gnečo v trajektnih pristaniščih, saj bo z uporabo mobilne aplikacije ob predstavitvi črtne kode vozovnice možen vstop na ladje.

Ugotovili so, da uporabniki niso bili zadovoljni

Jadrolinija je lani z raziskavo ugotovila, da uporabniki niso bili zadovoljni z njihovimi storitvami na spletu, zato so se odločili, da bodo del storitev prenesli na mobilno aplikacijo, ki bi omogočala nakup vozovnic in dostop do informacij na uporabnikom prijaznejši način.

Aplikacija omogoča oblikovanje osebnih profilov uporabnikov, ki bodo lahko shranjevali svoje nakupe in si tako v prihodnje še skrajšali čas nakupa.