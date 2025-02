Plenković napovedal razrešitev celotne uprave Jadrolinije

Hrvaška vlada je sporočila, da bodo njeni predstavniki na skupščini Jadrolinije razrešili celotno tričlansko upravo, ki jo poleg Davida Sopte sestavljata Goran Frković in Riano Bukša, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Za nesrečo trajekta Lastovo avgusta lani, v kateri so umrli trije člani posadke, eden pa je bil poškodovan, so odgovorni kapitan plovila, pa tudi ladijska družba Jadrolinija in njen predsednik uprave, je hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo ugotovilo v poročilu, ki so ga objavili v ponedeljek.

Kapitan ladje prekršil pravilnik

V poročilu med drugim piše, da je kapitan ladje prekršil pravilnik in da v Jadroliniji niso v celoti vzpostavili in izvajali sistema za zagotavljanje varnosti.

Ministrstvo v poročilu predlaga uvedbo kazenskega postopka proti Jadroliniji, odgovorni osebi v tej družbi in odgovornemu na trajektu Lastovo.

Umrli mornarji žrtve pomanjkljivega sistema za zagotavljanje varnosti

Minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je po objavi poročila napovedal, da bo 11. februarja na skupščini Jadrolinije zahteval razrešitev Sopte. Po besedah Butkovića je sicer najpomembnejša ugotovitev, da umrli mornarji niso odgovorni za nesrečo, temveč so bili sami žrtve zaradi pomanjkljivosti sistema za zagotavljanje varnosti.

Nesreča trajekta Lastovo se je zgodila avgusta lani v Malem Lošinju. Umrli so trije člani posadke, eden pa je bil huje poškodovan. Nesreča se je zgodila zaradi padca ploščadi za vstop vozil na trajekt, pod katero so bili v tistem trenutku oba krmarja ter vodja strojnice in prvi častnik, ki so pregledovali ploščad.

Poročilo ugotavlja, da se je nenadzorovani padec klančine zgodil, ko je bila dvignjena v skrajnem zgornjem položaju, hidravlični sistem dviganja in spuščanja je bil izklopljen, hkrati pa klančina ni bila mehansko zavarovana.